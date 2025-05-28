Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, з часом мінерали з водопровідної води осідають в отворах розпилювача, що знижує ефективність подачі води. Але є хороша новина: цю проблему легко усунути в домашніх умовах, не вдаючись до допомоги майстрів. Як це зробити, розповідаємо далі.

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Як очистити душову лійку

Для того, щоб самостійно відмити душову лійку, підготуйте білий дистильований оцет, пластиковий пакет (розмір залежить від душової лійки), гумку або зав’язку, стару зубну щітку або м’яку тканину, рушник або ганчірку.

Далі є кілька способів миття. Перший – очищення без зняття душової лійки. Цей метод підійде, якщо ваша лійка не знімається або ви просто не хочете її відкручувати.

Для цього:

Приготуйте пакет з оцтом.

Налийте оцет у поліетиленовий пакет – достатньо, щоб повністю занурити душову лійку.

Закріпіть пакет на лійці

Обережно занурте душову лійку в оцет, надівши пакет зверху. Надійно зафіксуйте пакет гумкою або зав’язкою

Залиште на годину. За цей час оцет розчинить мінеральні відкладення.

Зніміть пакет, відкрийте воду на кілька хвилин, щоб вимити оцет та наліт. Протріть зовнішні частини лійки тканиною.

Як вимити душову лійку: дивіться відео

Другий спосіб – очищення знімної душової лійки. Якщо ваша лійка легко відкручується, очистити її ще простіше. У такому випадку:

Зніміть лійку. Відкрутіть її від шланга або настінного кріплення.

Замочіть в оцті. Помістіть лійку в миску з білим оцтом. Залиште на кілька годин.

Очистьте вручну. Використовуючи стару зубну щітку або м’яку тканину, ретельно видаліть наліт, що залишився.

Промийте лійку під проточною водою, щоб повністю змити оцет.

Прикрутіть її назад і увімкніть воду, щоб перевірити потік.

Як часто слід чистити душову лійку

Частота очищення залежить від жорсткості води у вашій місцевості.

При жорсткій воді це варто робити раз на місяць. При м’якій воді – кожні 2 – 3 місяці.

Регулярне очищення допомагає не лише підтримувати стабільний напір води, але й зберігати гігієну, запобігаючи розвитку бактерій у вологому середовищі.

До речі, якщо здається, що ваша душова лійка зовсім вийшла з ладу, не поспішайте її викидати. Можливо, її можна полагодити всього за 1 хвилину.