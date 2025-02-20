Як виявляється, така проблема є доволі поширеною та полагодити її можна всього за 1 хвилину. Як це зробити самотужки, розповідає 24 Канал.

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Як полагодити лійку душу за хвилину

Щоб усунути протікання у лійці душу, знадобиться лише ножик.

Першим кроком слід від'єднати шланг від голівки душа. Далі ви побачите на шлангу гумову прокладку, яку слід зняти. Після цього стане помітною металева втулка, яку теж необхідно дістати, легенько підчепивши ножем.

Саме у ній і може бути проблема, зокрема невелика дірочка на гумовій трубці, що прикріплена до втулки.

Як полагодити лійку душу: дивіться відео

Проблемну ділянку варто обрізати та від'єднати від металевої запчастини. Тим часом залишок гумової трубки викидати не треба. Його слід приєднати до металевої втулки.

На цьому майже все. Залишається тільки встановити на місце у шлангу металеву деталь та гумову прокладку й з'єднати шланг з іншою частиною душу. Тепер протікання не має турбувати.