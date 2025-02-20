Как оказывается, такая проблема довольно распространенной и починить ее можно всего за 1 минуту. Как это сделать самостоятельно, рассказывает 24 Канал.

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Как починить лейку душа за минуту

Чтобы устранить протечки в лейке душа, понадобится только нож.

Первым шагом следует отсоединить шланг от головки душа. Далее вы увидите на шланге резиновую прокладку, которую следует снять. После этого станет заметной металлическая втулка, которую тоже необходимо достать, слегка поддев ножом.

Именно в ней и может быть проблема, в частности небольшая дырочка на резиновой трубке, что прикреплена к втулке.

Как починить лейку душа: смотрите видео

Проблемный участок следует обрезать и отсоединить от металлической запчасти. Между тем остаток резиновой трубки выбрасывать не надо. Его следует присоединить к металлической втулке.

На этом почти все. Остается только установить на место в шланге металлическую деталь и резиновую прокладку и соединить шланг с остальной частью душа. Теперь протечки не должны беспокоить.