Поэтому, чтобы не дойти до критического момента и не затопить ванную комнату, следует отремонтировать бачок и устранить протечки. Как это сделать – рассказывает 24 Канал.

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Что делать, если течет бачок унитаза

Перед тем, как начинать разбирать бачок, следует убедиться, что причиной протечки является именно прокладка, а не переполнение. Так, сначала следует снять крышку унитаза и проверить уровень воды. Если он ниже перелива, то проблема может быть в самой прокладке в механизме сливного бачка. Дело в том, что прокладки со временем теряют эластичность, деформируются и не прилегают плотно к сливному отверстию, из-за чего и возникает протечка.

Так, чтобы устранить протечку, следует сначала перекрыть воду в унитаз и повернуть механизм слива против часовой стрелки. Это позволит полностью вытянуть систему.

Далее надо снять резиновую прокладку с механизма слива, очистить от накипи и положить в емкость с кипятком на 5 минут. Горячая вода поможет восстановить гибкость резины и устранить протечки.



Почему протекает бачок унитаза / Фото Freepik

После того прокладку следует вставить обратно в бачок и закрутить сливной механизм по часовой стрелке. Теперь можно открывать воду и проверять, не протекает ли вода.

Однако проблема может быть и другой. Так, механизм сливного бачка из-за накипи может полностью поломаться, и тогда вода будет течь постоянно. В таких случаях придется полностью менять сливную систему.

Конечно, если вы не уверены, что можете самостоятельно отремонтировать бачок, то лучше сразу обратиться за помощью к сантехникам. Это позволит сэкономить время и не портить собственную нервную систему, если что-то во время ремонта будет не получаться.