Відтак, щоб не дійти до критичного моменту і не затопити ванну кімнату, слід відремонтувати бачок і усунути протікання. Як це зробити – розповідає 24 Канал.

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Що робити, якщо тече бачок унітаза

Перед тим, як починати розбирати бачок, слід переконатися, що причиною протікання є саме прокладка, а не переповнення. Так, спочатку слід зняти кришку унітаза й перевірити рівень води. Якщо він нижчий за перелив, то проблема може бути у самій прокладці в механізмі зливного бачка. Річ у тім, що прокладки з часом втрачають еластичність, деформуються і не прилягають щільно до зливного отвору, через що й виникає протікання.

Так, щоб усунути протікання, слід спочатку перекрити воду до унітаза й повернути механізм зливу проти годинникової стрілки. Це дозволить повністю витягнути систему.

Далі треба зняти гумову прокладку з механізму зливу, очистити від накипу та покласти у ємність з окропом на 5 хвилин. Гаряча вода допоможе відновити гнучкість гуми та усунути протікання.



Чому протікає бачок унітаза / Фото Freepik

Після того прокладку слід вставити назад до бачка й закрутити зливний механізм за годинниковою стрілкою. Тепер можна відкривати воду й перевіряти, чи не протікає вода.

Однак проблема може бути й іншою. Так, механізм зливного бачка через накип може повністю поламатися, й тоді вода буде текти постійно. У таких випадках доведеться повністю міняти зливну систему.

Звісно, якщо ви не впевнені, що можете самотужки відремонтувати бачок, то краще відразу звернутися за допомогою до сантехніків. Це дозволить зекономити час і не псувати власну нервову систему, якщо щось під час ремонту буде не виходити.