Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, як тільки забруднення стає помітним – час освіжити ванну. На щастя, очистити кільце не складно: вам знадобиться кілька засобів, які, ймовірно, вже є у вас вдома. Що ж варто зробити, розповідаємо далі.

До теми Перевірте, чи правильно ви робите: як часто потрібно мити та чистити унітаз

Оберіть засіб з урахуванням матеріалу ванни

Перед тим як розпочати чищення, важливо з’ясувати, з якого матеріалу виготовлена ваша ванна. Кожен із них потребує різного підходу, щоб уникнути пошкоджень, подряпин або зміни кольору.

Незалежно від обраного засобу, пам’ятайте про безпеку: працюйте в добре провітрюваному приміщенні та користуйтеся захисними рукавичками.

Хлорний розчин

Хлор ефективно усуває плями завдяки своїм окиснювальним властивостям, але він не підходить для акрилу.

Якщо ваша ванна виготовлена з іншого матеріалу, тоді змішайте хлор із водою у співвідношенні 1:1 та нанесіть на кільце з пляшки-розпилювача.

Залиште на 15 хвилин. Почистьте щіткою пляму та змийте. Повторіть за потреби.

Аміак і харчова сода

Це поєднання забезпечує сильну дію проти жиру та забруднень. Однак воно також не підходить для акрилових ванн.

Щоб скористатися таким засобом для інших матеріалів, наберіть половину відра води та додайте 1/4 склянки аміаку й 1/4 склянки соди. Змочіть неабразивну губку в розчині. Обробіть проблемні ділянки. Ретельно промийте.

Важливо враховувати матеріал ванни / Фото Freepik

Спосіб для акрилових ванн

Акрил – чутливий матеріал, що потребує м’яких засобів. Використання абразивних або агресивних речовин для чищення може пошкодити красивий матеріал і призвести до псування ванни.

Щоб уникнути цього, варто використовувати професійні засоби для чищення, які призначені спеціально для акрилових поверхонь. Наносити їх слід не більше, ніж на 15 хвилин, а змивати, не використовуючи абразиви.

Як позбутися неприємного запаху

Накопичення бруду може спричинити неприємний запах. Для дезодорації змішайте харчову соду з оцтом. Регулярне прибирання (щотижневе або раз на два тижні – залежно від частоти використання) допоможе уникнути проблем.

До слова, очищення ванни не повинно бути складним. Так, ефективно прибрати вапняний наліт можна навіть за допомогою народних способів.