Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, как только загрязнение становится заметным – время освежить ванну. К счастью, очистить кольцо не сложно: вам понадобится несколько средств, которые, вероятно, уже есть у вас дома. Что же стоит сделать, рассказываем далее.

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Выберите средство с учетом материала ванны

Перед тем как начать чистку, важно выяснить, из какого материала изготовлена ваша ванна. Каждый из них требует разного подхода, чтобы избежать повреждений, царапин или изменения цвета.

Независимо от выбранного средства, помните о безопасности: работайте в хорошо проветриваемом помещении и пользуйтесь защитными перчатками.

Хлорный раствор

Хлор эффективно устраняет пятна благодаря своим окислительным свойствам, но он не подходит для акрила.

Если ваша ванна изготовлена из другого материала, тогда смешайте хлор с водой в соотношении 1:1 и нанесите на кольцо из бутылки-распылителя.

Оставьте на 15 минут. Почистите щеткой пятно и смойте. Повторите при необходимости.

Аммиак и пищевая сода

Это сочетание обеспечивает сильное действие против жира и загрязнений. Однако оно также не подходит для акриловых ванн.

Чтобы воспользоваться таким средством для других материалов, наберите половину ведра воды и добавьте 1/4 стакана аммиака и 1/4 стакана соды. Смочите неабразивную губку в растворе. Обработайте проблемные участки. Тщательно промойте.

Важно учитывать материал ванны / Фото Freepik

Способ для акриловых ванн

Акрил – чувствительный материал, требующий мягких средств. Использование абразивных или агрессивных веществ для чистки может повредить красивый материал и привести к порче ванны.

Чтобы избежать этого, стоит использовать профессиональные чистящие средства, которые предназначены специально для акриловых поверхностей. Наносить их следует не более, чем на 15 минут, а смывать, не используя абразивы.

Как избавиться от неприятного запаха

Накопление грязи может вызвать неприятный запах. Для дезодорации смешайте пищевую соду с уксусом. Регулярная уборка (еженедельная или раз в две недели – в зависимости от частоты использования) поможет избежать проблем.

К слову, очистка ванны не должна быть сложной. Так, эффективно убрать известковый налет можно даже с помощью народных способов.