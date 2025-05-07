Как часто следует мыть и чистить унитаз – сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Насколько часто нужно мыть унитаз

Эксперты рекомендуют часто протирать внешнюю часть унитаза. Так, сиденья, ручку и внешнюю часть следует вытирать ежедневно, если этим унитазом пользуются очень часто. Если это гостевой санузел, то это можно делать реже.

Что касается самой чаши унитаза, то ее следует чистить еженедельно. Это поможет предотвратить образование пятен и размножению опасных микробов.

Как эффективно почистить туалет

Чистка туалета может казаться неприятным занятием, однако его следует выполнить. На самом деле достаточно уделить этому занятию лишь несколько минут своего свободного времени.

Сначала стоит нанести средство для чистки унитаза с отбеливателем и оставить его на 5 минут, чтобы он подействовал на любые пятна и грязь. В это время с помощью антибактериального средства и салфетки стоит протереть внешнюю часть, начиная с ручки и менее грязных частей и заканчивая ножкой унитаза и сиденьем.

После этого можно вернуться к самой чаше унитаза. За это время средство должно было подействовать, поэтому с помощью щетки следует очистить санузел от всего загрязнения.

К слову, для чистки унитаза можно воспользоваться не только бытовой химией, но и народными средствами. Так, устранить грязь, желтые полосы и накипь можно с помощью уксуса, соды или лимонной кислоты.

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