Если не удалять налет вовремя, он накапливается, портит вид ванной комнаты и усложняет уборку. К счастью, есть доступные и действенные способы борьбы с этой проблемой. Как раз и навсегда избавиться от налета с помощью простых методов, рассказывает 24 Канал.
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Уксус – универсальный помощник
Столовый уксус прекрасно справляется с известковыми отложениями благодаря кислоте в составе.
Нанесите уксус на проблемные участки с помощью губки или распылителя. Оставьте на 10 – 20 минут (для сильного налета – до часа). Протрите губкой или щеткой и смойте водой.
Для очистки же душевой лейки или крана налейте уксус в полиэтиленовый пакет. Закрепите его резинкой так, чтобы раствор покрывал металлическую часть. Через 30 – 60 минут снимите и промойте.
Лимонная кислота – природная альтернатива
Лимонная кислота также имеет свойство растворять известь и подходит для чувствительных поверхностей.
Смешайте 2 – 3 столовые ложки порошка лимонной кислоты с 1 стаканом теплой воды. Нанесите на налет, оставьте на 15 – 30 минут. Удалите остатки щеткой, смойте водой.
Как справиться с известковым налетом: смотрите видео
Сода и уксус – мощное сочетание
Эта комбинация создает шипучий эффект, который помогает отшелушить даже старый налет.
Насыпьте немного соды на влажную губку и обработайте ею поверхность. Затем сбрызните уксусом. Оставьте на 15 минут, после чего тщательно потрите и смойте водой.
Полезные советы для лучшей чистки
Прежде чем мыть все в ванной, всегда тестируйте средства на незаметном участке.
После очистки также вытирайте поверхности насухо – это поможет предотвратить новый налет.
Кроме того, регулярно проветривайте ванную комнату, чтобы уменьшить влажность.
А для профилактики используйте фильтры для воды или протирайте смесители после каждого использования.
К слову, известковый налет – не единственная проблема, что может возникать в ванной комнате. Также многие сталкиваются с тем, что на зеркале появляются черные пятна.