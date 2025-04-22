Но не стоит паниковать и спешить выбрасывать посуду – есть действенные способы вернуть чистоту без вреда для поверхности. Как отмыть кастрюлю, рассказывает 24 Канал.

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Что нужно знать перед очисткой

Перед тем как начать:

Дайте кастрюле полностью остыть.

Избегайте агрессивного скребления металлическими предметами – это может повредить покрытие, особенно в антипригарной посуде.

Выбирайте метод в зависимости от материала кастрюли: эмаль, нержавейка, алюминий или антипригарное покрытие требуют разного подхода.

Кипячение с содой и водой

Этот метод подходит для нержавеющих кастрюль и эмалированной посуды.

Для него насыпьте 2 – 3 столовые ложки соды на дно кастрюли, добавьте воды так, чтобы она полностью покрыла пригоревший участок, и поставьте посуду на плиту и прокипятите 10 – 15 минут. Дайте кастрюле остыть, после чего промойте ее губкой.

Уксус и сода

Такой способ подходит для стальных и эмалированных кастрюль.

Налейте в кастрюлю 1 стакан воды и 1 стакан уксуса. Доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте 2 столовые ложки соды (реакция будет пениться). Оставьте на 15 – 20 минут, затем помойте кастрюлю губкой или мягким скребком.

Соль как мягкий абразив

Соль подходит для алюминиевых и эмалированных кастрюль.

Чтобы воспользоваться ею, смочите пригоревшее дно водой. Насыпьте слой грубой соли. Оставьте на несколько часов или на ночь. Вычистите соль губкой – она действует как мягкий скраб.

Как отмыть кастрюлю: смотрите видео

Лимонная кислота или сок лимона

Такой вариант подходит для всех видов кастрюль, в частности алюминиевых.

Просто насыпьте 1 – 2 чайные ложки лимонной кислоты или выжмите сок одного лимона. Добавьте воды, доведите до кипения. Прокипятите 10 – 15 минут, оставьте остыть, промойте.

Кола или другие газированные напитки

Для стальных и эмалированных кастрюль может подойти и такой способ.

Залейте дно газированным напитком (типа Coca-Cola). Доведите до кипения. Прокипятите 15 – 20 минут, затем вымойте.

Что делать не стоит

Не используйте жесткие металлические губки для тефлонового или керамического покрытия.

Также не применяйте абразивные порошки к антипригарным кастрюлям – они сотрут защитный слой.

Кроме того, не комбинируйте уксус с хлорсодержащими средствами – это опасно для здоровья.

К слову, пригоревшая посуда может быть не единственным вызовом. Также важно знать, как отмыть чайник от накипи.