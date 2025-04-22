Але не варто панікувати та поспішати викидати посуд – є дієві способи повернути чистоту без шкоди для поверхні. Як відмити каструлю, розповідає 24 Канал.

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Що потрібно знати перед очищенням

Перед тим як розпочати:

Дайте каструлі повністю охолонути.

Уникайте агресивного шкрябання металевими предметами – це може пошкодити покриття, особливо в антипригарному посуді.

Вибирайте метод залежно від матеріалу каструлі: емаль, нержавійка, алюміній або антипригарне покриття вимагають різного підходу.

Кип’ятіння з содою та водою

Цей метод підходить для нержавіючих каструль та емальованого посуду.

Для нього насипте 2 – 3 столові ложки соди на дно каструлі, додайте води так, щоб вона повністю покрила пригорілу ділянку, та поставте посуд на плиту та прокип’ятіть 10 – 15 хвилин. Дайте каструлі охолонути, після чого промийте її губкою.

Оцет та сода

Такий спосіб підходить для сталевих та емальованих каструль.

Налийте в каструлю 1 склянку води та 1 склянку оцту. Доведіть до кипіння. Зніміть з вогню й додайте 2 столові ложки соди (реакція буде пінитися). Залиште на 15 – 20 хвилин, потім помийте каструлю губкою або м’яким скребком.

Сіль як м’який абразив

Сіль підходить для алюмінієвих та емальованих каструль.

Щоб скористатися нею, змочіть пригоріле дно водою. Насипте шар грубої солі. Залиште на кілька годин або на ніч. Вичистіть сіль губкою – вона діє як м’який скраб.

Як відмити каструлю: дивіться відео

Лимонна кислота або сік лимона

Такий варіант підходить для усіх видів каструль, зокрема алюмінієвих.

Просто насипте 1 – 2 чайні ложки лимонної кислоти або вичавіть сік одного лимона. Додайте води, доведіть до кипіння. Прокип’ятіть 10 – 15 хвилин, залиште охолонути, промийте.

Кола або інші газовані напої

Для сталевих і емальованих каструль може підійти й такий спосіб.

Залийте дно газованим напоєм (типу Coca-Cola). Доведіть до кипіння. Прокип’ятіть 15 – 20 хвилин, потім вимийте.

Що робити не варто

Не використовуйте жорсткі металеві губки для тефлонового чи керамічного покриття.

Також не застосовуйте абразивні порошки до антипригарних каструль – вони зітруть захисний шар.

Крім того, не комбінуйте оцет із хлоровмісними засобами – це небезпечно для здоров’я.

До слова, пригорілий посуд може бути не єдиним викликом. Також важливо знати, як відмити чайник від накипу.