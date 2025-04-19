Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, причина не в загрязнениях, а в процессе, когда влага повреждает серебряную основу зеркала, образуя характерные черные пятна. Что с этим делать, рассказываем далее.

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Почему появляются черные пятна

В ванной комнате, где постоянно повышенная влажность, зеркала особенно уязвимы.

Влага просачивается через заднюю часть или края зеркала, где самая тонкая защита, и начинает разрушать слой серебра. Именно поэтому черные пятна обычно появляются по краям – это место наибольшего скопления конденсата.

Как предотвратить порчу зеркала

Самый простой способ сохранить зеркало в надлежащем состоянии – обеспечить правильную вентиляцию в ванной комнате. Вот несколько действенных советов:

Установите вытяжку. Включайте ее во время принятия душа или ванны и оставляйте включенной еще примерно 15 минут после этого. Это уменьшит уровень влаги в помещении.

Открывайте окна после водных процедур, если такая возможность есть.

Также избегайте мытья зеркала агрессивными средствами, которые могут повредить защитное покрытие.

Влага вредит зеркалам / Фото Freepik

Что делать с зеркалом, которое уже повреждено

Если зеркало вам дорогое – например, это винтажный предмет или часть декора – можно попробовать процедуру повторного серебрения. Это процесс, во время которого старое серебряное покрытие снимается, и на его место наносится новый слой. Однако этот вариант имеет свои нюансы:

Повторное серебрение лучше доверить профессионалам.

Это достаточно трудоемкая и недешевая процедура.

Она не устранит механические повреждения, такие как трещины или сколы.

Простой способ защитить зеркало – добавить раму

Если вы решили сохранить зеркало, подумайте о добавлении рамки. Она не только украсит интерьер, но и частично защитит края зеркала от воздействия влаги.

Можно выбрать готовые решения или сделать раму собственноручно – это придаст зеркалу индивидуальный характер и поможет лучше вписать его в пространство.

Добавим, проблемы с зеркалами могут возникать и в других помещениях. В частности, непросто выбрать идеальное зеркало для прихожей.