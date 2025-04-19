Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, причина не в забрудненнях, а в процесі, коли волога пошкоджує срібну основу дзеркала, утворюючи характерні чорні плями. Що з цим робити, розповідаємо далі.

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Чому з’являються чорні плями

У ванній кімнаті, де постійно підвищена вологість, дзеркала особливо вразливі.

Волога просочується через задню частину або краї дзеркала, де найтонший захист, і починає руйнувати шар срібла. Саме тому чорні плями зазвичай з’являються по краях – це місце найбільшого скупчення конденсату.

Як запобігти псуванню дзеркала

Найпростіший спосіб зберегти дзеркало в належному стані – забезпечити правильну вентиляцію у ванній кімнаті. Ось кілька дієвих порад:

Встановіть витяжку. Включайте її під час приймання душу чи ванни та залишайте ввімкненою ще приблизно 15 хвилин після цього. Це зменшить рівень вологи в приміщенні.

Відкривайте вікна після водних процедур, якщо така можливість є.

Також уникайте миття дзеркала агресивними засобами, які можуть пошкодити захисне покриття.

Волога шкодить дзеркалам / Фото Freepik

Що робити з дзеркалом, яке вже пошкоджене

Якщо дзеркало вам дороге – наприклад, це вінтажний предмет або частина декору – можна спробувати процедуру повторного сріблення. Це процес, під час якого старе срібне покриття знімається, і на його місце наноситься новий шар. Однак цей варіант має свої нюанси:

Повторне сріблення краще довірити професіоналам.

Це досить трудомістка та недешева процедура.

Вона не усуне механічні пошкодження, такі як тріщини чи відколи.

Простий спосіб захистити дзеркало – додати раму

Якщо ви вирішили зберегти дзеркало, подумайте про додавання рамки. Вона не тільки прикрасить інтер’єр, а й частково захистить краї дзеркала від впливу вологи.

Можна вибрати готові рішення або зробити раму власноруч – це додасть дзеркалу індивідуального характеру й допоможе краще вписати його у простір.

Додамо, проблеми з дзеркалами можуть виникати й в інших приміщеннях. Зокрема, непросто вибрати ідеальне дзеркало для передпокою.