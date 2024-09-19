Про це заявили дизайнери виданню Southern Living. Щоб дзеркала завжди підкреслювали інтер'єр, а не псували його, експерти назвали найпоширеніші помилки, яких, певно, припускався кожен.

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Вішати дзеркало, не думаючи про відображення

За словами дизайнерів, одна з найголовніших помилок – вішати чи встановлювати дзеркало, не подумавши, що воно відображатиме. Тобто віддзеркалення стіни чи дверей псують естетику кімнати. Краще встановити дзеркало так, щоб у ньому відображалося щось приємне – квіти, природа за вікном, витвір мистецтва тощо.

Надто високо чи низько вішати дзеркало

Якщо мовиться про дзеркало на стіні, то дуже часто його вішають непропорційно. Щоб воно було максимально функціональним і мало візуальний ефект, вішати дзеркало необхідно на рівні очей.

За словами дизайнерів, неправильне розміщення може зробити кімнату роз'єднаною або не відображати простір ефективно.

Не враховувати масштаб

Дзеркало повинне бути пропорційним стіні, на якій вони висять / стоять, та іншим предметам і меблям у кімнаті.

Занадто мале дзеркало може мати незначний вигляд, тоді як велике дзеркало може перевантажити кімнату та порушити баланс,

– наголосили дизайнери.



Дзеркало не повинно бути лише предметом декору / Фото Unsplash, Annie Spratt

М'яка рама на дзеркалі

Дзеркала з м'якими рамами не додадуть стилю жодній кімнаті. Краще обрати моделі з антикварними, металевими чи навіть шкіряними рамами. Такі сміливі дзеркала підкреслюватимуть стиль.

Уникайте безглуздих рамок і вибирайте щось сміливе, що може збільшити простір, а не бути просто ще одним предметом, що висить на стіні,

– радять дизайнери.

Окрім того, рами додають кімнаті глибини й індивідуальності, доповнюючи інші елементи в кімнаті.

Багато дзеркал в одній кімнаті

В одній кімнаті необхідно використовувати мінімальну кількість дзеркал. Надмірне їхня кількість може буквально дезорієнтувати людину. За словами дизайнерів, дзеркала повинні збільшувати простір, а не просто мати перевагу й висіти на стіні.

Ба більше, ніколи не треба розміщувати дзеркала одне навпроти одного. Загалом, дизайнери наголошують, що дзеркало – це не лише про декор, а й функціональність, тому до їхнього встановлення треба підходити раціонально.