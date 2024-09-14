Дизайнерка Зара О'Харе поділилася секретами, як можна покращити інтер'єр своєї спальні. При цьому, ремонт у кімнаті не треба робити.

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Більше подушок

Щоб спальні мали розкішний вигляд, у готелях завжди кладуть багато подушок на ліжко. За словами дизайнерки, такий звичний елемент насправді дарує відчуття затишку та відпочинку, тому вона рекомендує додати у свою спальню більше подушок.

Експериментуйте з різними розмірами, формами та текстурами, щоб створити затишний інтер'єр. Подумайте і про те, щоб додати одну – дві декоративні подушки,

– порадила дизайнерка.

Ліжко – найголовніший елемент

Ліжко – це центральний елемент будь-якої спальні. Тому, обираючи нові меблі, звертайте увагу на узголів'я. До слова, передню частину ліжка можна замінити й окремо, головне – знайти меблі у схожому стилі.

Незалежно від того, чи обираєте ви елегантний дизайн з м'якою оббивкою, вінтажне узголів'я чи сучасний мінімалізм, вам потрібно враховувати стиль ваших меблів і загальний декор. Тоді кімната буде гармонійною та розкішною,

– додала Зара О'Харе.



Як оформити інтер'єр у спальні / Фото Freepik

Якісний текстиль

Простирадла, пледи, постільна білизна мають бути виготовлені з якісних матеріалів, адже це важливий крок до розкішного простору. Дизайнерка радить звертати увагу на постіль з єгипетської бавовни, льону чи шовку, які даруватимуть шкірі неймовірні відчуття, а кімнаті додадуть нотку елегантності.

Багато світла

Як би це не звучало дивно, але освітлення – саме та річ, в яку треба інвестувати. Добре освітлена спальна може миттєво покращити атмосферу, тому додаткові лампи чи свічки допоможуть створити затишну та привабливу атмосферу.

Дизайнерка додала, що розкішного вигляду подарують ефектна люстра чи підвісні світильники. Усі ці елементи будуть не лише декоративними, а й функціональними, які у комплексі подарують затишну розкішну спальню.