Які варіанти поєднання кольорів можна використати, аби отримати яскравий та стильний простір, розповідаємо далі.

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Насичення кольором

Щоб кімната виглядала гармонійною, можна обрати кілька ключових кольорів та використовувати їхні відтінки різної інтенсивності у дизайні. Коли простір виконаний в одній тональності, включно зі стелею та оздобленнями, це дійсно схоже на заспокійливі обійми.

Як виглядає дизайн: дивіться фото

Двоколірна схема

Якщо у просторі є домінантний колір, до прикладу велика кількість меблів одного відтінку, решту кімнати можна виконати в іншому відтінку, що не конкуруватиме з основним.

Як виглядає дизайн: дивіться фото

Тон в тон

Ця техніка передбачає накладання різні відтінки одного кольору. Таким чином простір виходить затишним, комфортним і витонченим.

Як виглядає дизайн: дивіться фото

Перевертання кольорів

Замість того, щоб фарбувати стелю в білий колір, а стіни в більш темний, чому б не перевернути це? Покрийте стелю чимось особливим і надайте своїм стінам затишного білого відтінку. Це зробить кімнату цікавішою.

Як виглядає дизайн: дивіться фото

Барвистий контраст

Щоб створити барвистий, веселий і енергійний простір, варто використовувати контрастні відтінки. До прикладу, гарно зіграти разом можуть фіолетовий і жовто-зелений.