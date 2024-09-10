Як поєднати відтінки у дизайні, щоб уникнути надмірної однотонності чи навпаки суцільного кольорового хаосу, розповідаємо далі.

До теми 10 дизайнерських "правил", які насправді є повною брехнею

Правило поєднання кольорів 60 – 30 – 10

Правило 60 – 30 – 10 пояснює, як саме збалансувати кольори у просторі за допомогою відсотків. Згідно з ним, 60% кімнати має займати основний колір, 30% – додатковий відтінок або навіть матеріал (дерево, метал, мармур), а 10% слід виділити для акцентного кольору.

Правило дає велику гнучкість у виборі та застосуванні кольорів, але дотримання деяких загальних вказівок може допомогти спростити дизайнерські рішення.

Так, до прикладу, домінантні 60% зазвичай використовуються для великих площ, таких як стіни, дивани, підлога та громіздкі предмети меблів. Додаткові 30% ідеально підходять для таких предметів, як штори, килими та менші меблі. Водночас акцентний колір найкраще додавати за допомогою аксесуарів, таких як твори мистецтва, вази, декоративні подушки, лампи та акцентні стільці.

Ідеї ​​колірних палітр з використанням правила 60 – 30 – 10

Правило кольорів 60 – 30 – 10 працює для будь-якої естетики, незалежно від того, любите ви яскраві кольори чи віддаєте перевагу нейтральним. Ось кілька прикладів того, як його застосувати, щоб вибрати свій дизайн:

Однотонна колірна гама

Якщо ви віддаєте перевагу монохромній палітрі, ви все одно можете застосувати правило 60 – 30 – 10. Виберіть основний колір, а потім використовуйте світліші та темніші відтінки того самого кольору для додаткових і акцентних кольорів. Наприклад, у переважно нейтральному домі білий може бути основним кольором, бежевий – другорядним, а більш темне дерево – акцентом. Завдяки цій формулі монохромна кімната виглядатиме шикарно та стильно, а не як лікарняна палата.

Як виглядає дизайн: дивіться фото

Компліментарна колірна гама

Щоб отримати більш яскравий, але цілісний дизайн, спробуйте використовувати відтінки, які розташовані один навпроти одного на колірному колі. Це може бути синій і оранжевий або червоний і зелений. Виберіть один відтінок як основний колір, протилежний колір як допоміжний і нейтральний як акцент, щоб збалансувати дизайн.

Як виглядає дизайн: дивіться фото

Аналогічна колірна гама

Аналогічні кольори – це три відтінки, розташовані поруч один з одним на колірному колі. Їх можна використати, щоб отримати одночасно монохромний, але і не нейтральний дизайн. Для цілісного поєднання за правилом, середній колір зробіть домінантним відтінком, а два інші – акцентними та допоміжними.

Як виглядає дизайн: дивіться фото

Це ідеальний варіант, якщо ви хочете багато кольорів у своєму просторі. Наприклад, ви можете використовувати червоний як головний колір, червоно-помаранчевий як допоміжний і помаранчевий як акцент.