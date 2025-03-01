Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, дзеркало не лише дозволяє оцінити свій вигляд, а й додає світла, створює ілюзію простору та робить вхідну зону більш гостинною. Як вибрати ідеальний розмір дзеркала та інші характеристики, розповідаємо далі.

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Як вибрати правильний розмір дзеркала

Загальне правило – розмір дзеркала має відповідати розмірам простору, де воно буде розміщене. Перед тим як зробити вибір, визначте місце для встановлення та врахуйте такі аспекти:

Висота приміщення. У кімнатах з високими стелями можна використовувати довге вертикальне дзеркало, тоді як у просторі з широкими стінами краще виглядатиме горизонтальне дзеркало.

Співвідношення з меблями. Якщо дзеркало встановлюється над консольним столиком або тумбою, воно має становити приблизно дві третини ширини меблів. Наприклад, якщо довжина столика – 90 сантиметрів, ідеальне дзеркало буде близько 60 сантиметрів завширшки.

Розмір рами. Дзеркало з масивною рамою може виглядати більшим, ніж воно є насправді. Якщо у вас невеликий простір, вибирайте моделі з мінімалістичною або тонкою рамою.

Поради щодо розташування дзеркала

Оптимальним є розташування центру дзеркала на рівні очей – приблизно 120 – 150 сантиметрів від підлоги.

Дзеркало у передпокої: дивіться відео

Якщо дзеркало встановлюється над столом або тумбою, залиште проміжок 6 – 8 сантиметрів між ними, щоб композиція виглядала гармонійно.

У випадку, коли дзеркало виглядає занадто малим на великій стіні, доповніть його декоративними світильниками, картинами або іншими аксесуарами.

Альтернативні варіанти використання дзеркал у передпокої

Якщо у вас немає меблів під дзеркалом, виберіть модель у повний зріст і розмістіть її на підлозі – це додасть елегантності та допоможе розширити простір.

Коли ж у вас вузький передпокій, встановіть під дзеркалом невелику рухому полицю – це додасть функціональності, не захаращуючи простір.

Водночас використання кількох невеликих дзеркал може стати стильним рішенням, особливо якщо вони мають цікаву форму або декоративні рами.

Тим часом вбудоване освітлення навколо дзеркала зробить простір більш затишним та сучасним.