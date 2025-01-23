Річ у тім, що купівля чогось недорогого в короткостроковій перспективі може з часом коштувати ще більших грошей, якщо воно виявиться низької якості. Про це повідомляю 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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На чому не слід економити

Диван

Нові меблі коштують недешево, однак, до прикладу, на диванах не слід економити. Дешевша модель може бути незручною чи виготовленою з ненадійних матеріалів. Краще відразу купити меблі з якісної деревини та перевірених тканин, ніж за 2 – 3 роки купувати новий дешевий диван, адже в перспективі це зовсім не вигідно.



Диван важливий в інтер'єрі / Фото Unsplash

Кухонні стільниці

Кухня є серцем дому, тому краще відразу обирати якісні стільниці. Це те місце, яке буде постійно використовуватися, тому слід звертати на якість матеріалів. Звісно, спершу стільниця може здатися дорогою, однак у перспективі – це набагато вигідніше. До прикладу, краще відразу обирати стільниці з кварциту, аніж з кварцу чи порцеляни. Кварцит не лише природний і має гарний вигляд, але й міцний, термостійкий та довговічний.



Обирайте якісні стільниці / Фото Unsplash

Штори на вікна

Штори та тюлі повинні бути якісними, щоб не лише додавати затишку, а й не пропускати холодне повітря, якщо у вікнах є протяги. Якщо тюль ще може бути бюджетною, то штори треба обирати з якісних і цупких матеріалів. Особливо – для спальні, де важливо зберігати спокій.



Тюль у спальні / Фото Unsplash

На чому можна зекономити

Нова оббивка меблів

Нова якісна тканина та професійна допомога меблярів може обійтися дешевше, аніж купівля нового дивану. Так, завжди можна оновити стару потерту оббивку новою, яка не лише подарує комфорт, а й додасть нових акцентів простору.

Плитка для ванної кімнати

Якщо у вас обмежений бюджет, то можна відмовитися від дизайнерської плитки чи мармуру. Натомість можна обрати порцелянову плитку, яка не гірша за дорогу.

Римські штори

Якщо бюджет обмежений, то можна встановити римські штори. Зазвичай, вони вдвічі дешевші за повноцінні штори. Крім того, на них треба значно менше тканини й не доведеться купувати додаткову фурнітуру.