Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, миття шампунем або чищення спеціальними засобами – це важливе домашнє завдання, адже на килимах можуть накопичуватися бактерії. Як часто варто мити килим, щоб позбутися бактерій, продовжити термін його служби та запобігти появі неприємних запахів, розповідаємо далі.

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Як часто потрібно чистити килим

Частота глибокого чищення килимів залежить від умов вашого дому. Робити це раз на квартал є гарною звичкою, але якщо у вас є діти чи домашні тварини, килими лежать у місцях з інтенсивним рухом, то краще обробляти їх кожні два місяці.

Хоча це може здатися занадто інтенсивним, особливо якщо ви часто пилососите, насправді в килимах є набагато більше бруду, ніж наші очі можуть побачити, тож таке рішення є оптимальним.

Тільки пилососити килим – замало / Фото Freepik

Як глибоко очистити килим

Перш ніж починати глибоке чищення килимів, варто підготуватися. Ось кілька ключових кроків:

Пропилососьте килим. Це допоможе позбутися поверхневого бруду та сміття.

Попередньо обробіть плями. Використовуйте спеціальні розчини для видалення плям, щоб забезпечити їх ефективне усунення під час чищення.

Правильно оберіть мийний засіб. Для звичайних килимів підійдуть стандартні очисники, які легко справляються із плямами їжі, напоїв і запахами. Тоді як для очищення антикварних чи делікатних килимів варто звернутися до фахівця або використовувати м’які засоби.

Дотримуючись цих кроків, ви зможете гарно вимити килим та уникнете розмноження бактерій, алергенів і неприємних запахів вдома.