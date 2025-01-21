Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, мытье шампунем или чистка специальными средствами – это важное домашнее задание, ведь на коврах могут накапливаться бактерии. Как часто стоит мыть ковер, чтобы избавиться от бактерий, продлить срок его службы и предотвратить появление неприятных запахов, рассказываем далее.

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Как часто нужно чистить ковер

Частота глубокой чистки ковров зависит от условий вашего дома. Делать это раз в квартал является хорошей привычкой, но если у вас есть дети или домашние животные, ковры лежат в местах с интенсивным движением, то лучше обрабатывать их каждые два месяца.

Хотя это может показаться слишком интенсивным, особенно если вы часто пылесосите, на самом деле в коврах есть гораздо больше грязи, чем наши глаза могут увидеть, поэтому такое решение является оптимальным.

Только пылесосить ковер – мало / Фото Freepik

Как глубоко очистить ковер

Прежде чем начинать глубокую чистку ковров, стоит подготовиться. Вот несколько ключевых шагов:

Пропылесосьте ковер. Это поможет избавиться от поверхностной грязи и мусора.

Предварительно обработайте пятна. Используйте специальные растворы для удаления пятен, чтобы обеспечить их эффективное устранение во время чистки.

Правильно выберите моющее средство. Для обычных ковров подойдут стандартные очистители, которые легко справляются с пятнами еды, напитков и запахами. Тогда как для очистки антикварных или деликатных ковров стоит обратиться к специалисту или использовать мягкие средства.

Следуя этим шагам, вы сможете хорошо вымыть ковер и избежите размножения бактерий, аллергенов и неприятных запахов дома.