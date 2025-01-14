Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, початок року – це ідеальний час, щоб це виправити та повернути дім до ладу, створюючи затишну зимову атмосферу. Які місця для цього після святкувань обов'язково слід очистити, розповідаємо далі.

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Кухонні стільниці

Кухня завжди стає центром святкових приготувань. Після завершення свят вона потребує особливої уваги.

Так, зніміть усі предмети зі стільниць, а потім протріть поверхню мильним розчином або іншим натуральним засобом, наприклад оцтом. Також не забувайте про дно приладів та посуду, що стоять на ваших стільницях, адже там часто накопичуються крихти та залишки їжі.

Холодильник

Свята – це часте користування холодильником, і тепер він потребує догляду.

Для цього видаліть з холодильника усі прострочені продукти, протріть внутрішні поверхні спеціальним засобом, а для боротьби з запахами використовуйте харчову соду або кавову гущу. Крім того, не забувайте про зовнішні ручки та поверхні, щоб прилад був повністю очищеним.

Духовка та плита

Святкові страви залишають чимало слідів на плиті та в духовці. Щоб повернути їм блиск, зніміть конфорки, решітки та помийте їх у мильній воді. Для видалення нагару тим часом використовуйте пасту з харчової соди та перекису водню, а для духовки скористайтеся потужним мийним засобом.

Передпокій

Після свят передпокій чи коридор може виглядати захаращеним. Щоб привести його до ладу, приберіть зайві предмети, поверніть речі на свої місця. Також протріть меблі, підметіть або пропилососьте підлогу. Наостанок не забудьте видалити плями та відбитки пальців зі стін і вимикачів світла.

Ванна кімната

Ванна кімната, особливо гостьова, часто використовується під час свят. Для її оновлення помийте поверхні, підлогу та кахлі. Після цього замініть рушники для рук та інше санітарне приладдя. Крім того, не зайвим буде продезінфікувати місця, до яких часто торкаються.