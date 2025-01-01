Як пише 24 Канал з посиланням на The Pioneer Woman, січень – ідеальний час, щоб упоратися з цими завданнями. З яких проєктів у сфері прибирання почати свій рік, розповідаємо далі.

До теми Існують різні традиції: коли слід прибирати новорічну ялинку

Розберіть свою шафу

Розпочніть рік із впорядкування шафи. Вийміть усе й залиште лише ті речі, які ви дійсно носите і любите. Пожертвуйте гарні, але непотрібні речі, і звільніть місце для нового гардероба, який відповідатиме вашому стилю.

Глибоко очистьте кухню

Ваша кухня заслуговує на ретельне прибирання. Приділіть увагу куточкам за плитою, холодильнику та коморі. Позбавтеся прострочених продуктів, включаючи спеції та соуси. Організуйте продукти у прозорі контейнери з етикетками, щоб усе було під рукою.

Очистьте свої ящики

Напевно у кожному домі є знамениті ящики для непотребу. Розсортуйте все, що там є, і залиште лише найнеобхідніше. Використовуйте розділювачі чи невеликі контейнери, щоб підтримувати порядок у майбутньому.

Оновіть ванну кімнату

Почистьте плитку, організуйте аптечку та викиньте прострочені засоби. Додайте кілька декоративних елементів, таких як евкаліптове листя у душі або ароматичну свічку, для створення атмосфери спокою.

Помийте вікна

Чисті вікна роблять дім світлішим і привабливішим. Візьміть засіб для чищення скла та ретельно вимийте вікна з обох сторін. Не забудьте також про підвіконня та рами.

Організуйте гараж

Гараж – це не лише місце для зберігання. Приберіть там хаос, посортуйте предмети та інвестуйте у стелажі чи полиці. Також помийте підлогу і переконайтеся, що ваш гараж виглядає організованим і функціональним.

Оновіть зону для прання

Очистьте місце для прання та організуйте там всі засоби. Не забудьте помити пральну машину, сушильну машину та інше обладнання.

Вимийте плінтуси

Чисті плінтуси можуть значно покращити вигляд вашого дому. Використовуйте м’яку тканину з мильною водою, щоб прибрати пил і бруд.

Пропилососьте диван

Перевірте, що ховається під вашим диваном. Відсуньте його від стіни, пропилососьте простір під ним та самі меблі. Можливо, ви знайдете щось цікаве, наприклад, загублені речі чи дрібні гроші.