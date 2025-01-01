Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, одні сім'ї прибирають її вже у перші дні січня, а інші залишають ледь не на всю зиму. Коли ж варто позбавлятися свого дерева та які традиції у цьому питанні існують, розповідаємо далі.

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Коли прибирають ялинку згідно з релігійною традицією

Навіть якщо ви не святкуєте Водохреща, ймовірно, ви чули про концепцію дванадцяти днів Різдва. Цей період триває від Різдва до 6 січня і символізує шлях волхвів до немовляти Ісуса. В деяких релігіях лише між цими датами вважається доречним вітати людей із Різдвом.

Таким чином, прийнятним вважають лишати ялинку до 6 січня, щоб повністю відчути різдвяний сезон і зберегти святкову атмосферу до його завершення.

Альтернативний варіант – 1 січня

Інша популярна традиція – прибирати ялинку одразу після Нового року. Для багатьох 1 січня символічно завершується святковий сезон, тож прибираючи святкове дерево люди починають готуватися до повернення до роботи та навчання.

Як зробити, щоб ялинка простояла довше

Якщо маєте натуральну ялинку та хочете, щоб вона виглядала свіжою щонайменше до Водохреща, слід дотримуватися кількох правил:

Свіжий зріз. Перед встановленням ялинки оновіть зріз її стовбура, щоб забезпечити краще поглинання води.

Регулярне зволоження. У перші години після встановлення дерево може поглинати до 3 літрів води на годину. Переконайтеся, що рівень рідини завжди достатній.

Додаткові засоби. Деякі люди додають у воду столову ложку цукру, але звичайної чистої води також може бути достатньо.

Дотримуючись цих порад, ви зможете максимально продовжити термін життя вашої ялинки, насолоджуючись теплою атмосферою Різдва до самого завершення сезону.