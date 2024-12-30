Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, правильний догляд і зберігання є надзвичайно важливими, щоб ці скарби залишалися в ідеальному стані на довгі роки. Про кілька перевірених способів захисту декору, розповідаємо далі.

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Зберігайте оригінальні коробки

Часто після придбання новорічних прикрас хочеться позбутися від громіздких коробок, у яких вони продаються. Однак не поспішайте це робити.

Оригінальна упаковка зазвичай має форму та розмір, що ідеально підходять для зберігання кульок, фігурок чи інших прикрас.

Також усі ці оригінальні коробки можна помістити в пластикові контейнери з кришками та підписати кожен, щоб легко знаходити необхідний декор. Крім зручної організації таке рішення захищатиме прикраси ще й від пилу, ударів і подряпин, що вкрай важливо для тривалого зберігання.

Інвестуйте в спеціальні ящики

Якщо оригінальні коробки втрачені або пошкоджені, на допомогу прийдуть спеціальні контейнери для новорічних прикрас. Ці ящики створені так, щоб забезпечити надійний захист кожного елемента декору.

Використовуйте захисні матеріали

Навіть якщо у вас є спеціальний ящик, додатковий захист не завадить. Такі матеріали, як пухирчаста плівка, пергаментний папір чи м’яка тканина, допоможуть уникнути сколів і подряпин.

Щоб правильно скористатися цими засобами, загорніть кожен предмет окремо, а потім закріпіть матеріал малярською стрічкою, яка легко знімається. Переконайтеся, що прикраси щільно розташовані в контейнері, але не надто тісно.

Подбайте про захист від плісняви

Волога може завдати значної шкоди вашим прикрасам. Для запобігання цвілі дотримуйтесь наступних рекомендацій:

Використовуйте герметичні контейнери.

Зберігайте прикраси в прохолодному сухому місці.

Уникайте зберігання в гаражі чи інших приміщеннях із неконтрольованою температурою.

Якщо простір обмежений, прикраси можна зберігати у шафах, на горищі (за умови помірної температури) або навіть під ліжком.

Упорядковуйте свій декор

Упорядкування колекції прикрас полегшить підготовку до свят і прибирання після них. Організуйте прикраси за кольором, розміром, формою чи тематикою, залежно від того, як ви зазвичай прикрашаєте ялинку.

Правильна організація дозволить швидко знайти потрібні елементи декору та мінімізує час на його пошуки наступного року.