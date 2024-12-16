Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, щоб уникнути цієї неприємної ситуації наступного року, важливо правильно зберігати святкові прикраси. Які способи допоможуть зберегти вогники у чудовому стані, розповідаємо далі.

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Обертання навколо картону

Один із найзручніших і бюджетних способів – використання залишків картонних коробок.

Виріжте прямокутник розміром приблизно 30 на 15 сантиметрів та починайте обертати вогники по ширині картону, залишаючи невелику слабину, щоб уникнути натягу. Після цього закріпіть кінці шнура, заправивши їх за обмотану частину.

Цей метод допоможе уникнути заплутування та збереже лампочки цілими.

Використання котушки для шнурів

У будівельних магазинах можна знайти котушки для шнурів, які чудово підходять для зберігання довгих рядів вогників. Зазвичай на одну котушку вміщується кілька гірлянд, що економить місце.

Усе ж що потрібно зробити для зберігання цим способом, – це обережно намотати вогники, щоб уникнути пошкодження лампочок.

До речі, такі котушки часто оснащені водонепроникними мішками для додаткового захисту, щоб збереже ваші гірлянди від ризиків пошкодження вологою.

Загортання у форму кулі

Цей метод популярний серед багатьох людей та не потребує додаткових матеріалів.

Візьміть один кінець гірлянди, залишивши 15 сантиметрів шнура, та обертайте вогники навколо руки чи передпліччя. Далі зніміть утворену кулю, закріпивши обидва її кінці в центрі.

Після цього найкраще кульку з гірлянди найкраще зберігати в коробках або між шарами паперу, щоб уникнути пошкодження.

Зберігання в оригінальній коробці

Якщо ви придбали нові вогники, не поспішайте викидати їхню упаковку.

Заводські коробки часто мають спеціальні стяжки для надійного зберігання гірлянди. Використовуйте їх повторно, щоб прибрати свій декор після свят.