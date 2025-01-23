Дело в том, что покупка чего-то недорогого в краткосрочной перспективе может со временем стоить еще больших денег, если оно окажется низкого качества. Об этом сообщаю 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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На чем не следует экономить

Диван

Новая мебель стоит недешево, однако, к примеру, на диванах не следует экономить. Дешевая модель может быть неудобной или изготовленной из ненадежных материалов. Лучше сразу купить мебель из качественной древесины и проверенных тканей, чем за 2 – 3 года покупать новый дешевый диван, ведь в перспективе это совсем не выгодно.



Диван важен в интерьере / Фото Unsplash

Кухонные столешницы

Кухня является сердцем дома, поэтому лучше сразу выбирать качественные столешницы. Это то место, которое будет постоянно использоваться, поэтому следует обращать на качество материалов. Конечно, сначала столешница может показаться дорогой, однако в перспективе – это гораздо выгоднее. К примеру, лучше сразу выбирать столешницы из кварцита, чем из кварца или фарфора. Кварцит не только естественный и имеет красивый вид, но и прочный, термостойкий и долговечный.



Выбирайте качественные столешницы / Фото Unsplash

Шторы на окна

Шторы и тюли должны быть качественными, чтобы не только добавлять уюта, но и не пропускать холодный воздух, если в окнах есть сквозняки. Если тюль еще может быть бюджетной, то шторы надо выбирать из качественных и плотных материалов. Особенно – для спальни, где важно сохранять спокойствие.



Тюль в спальне / Фото Unsplash

На чем можно сэкономить

Новая обивка мебели

Новая качественная ткань и профессиональная помощь мебельщиков может обойтись дешевле, чем покупка нового дивана. Так, всегда можно обновить старую потертую обивку новой, которая не только подарит комфорт, но и придаст новых акцентов пространству.

Плитка для ванной комнаты

Если у вас ограниченный бюджет, то можно отказаться от дизайнерской плитки или мрамора. Вместо этого можно выбрать фарфоровую плитку, которая не хуже дорогой.

Римские шторы

Если бюджет ограничен, то можно установить римские шторы. Обычно, они вдвое дешевле полноценных штор. Кроме того, на них надо значительно меньше ткани и не придется покупать дополнительную фурнитуру.