Фахівці KitchenAid пояснили, що для підтримки ідеального стану побутового приладу важливий щоденний догляд, а не лише періодичне кип'ятіння з кислотою, передає 24 Канал.

Як безпечно мити чайник зовні?

Фахівці радять цікавий лайфхак:

Нанесіть трохи зубної пасти на стару зубну щітку. Обережно потріть корпус чайника, особливо в місцях стиків і біля ручки. Змийте залишки вологою ганчіркою, а потім відполіруйте мікрофіброю.

Як альтернатива, рекомендують використовувати мийний засіб для посуду – просто нанесіть його на губку, протріть поверхню, а потім кілька разів витріть вологою тканиною.

Засіб, який відчистить до блиску ваш чайник / Фото Unsplash

Як видалити накип без лимонної кислоти?

Як зазначають у Morphy Richards, частота чищення залежить від жорсткості води.

Якщо вода середньої жорсткості – достатньо очищення раз на три місяці.

Якщо ж у вашому регіоні вода жорстка – чистити слід щонайменше раз на 30 днів.

Експерти радять не користуватися лимонною кислотою, а замінити її оцтом – більш ефективним і безпечним засобом:

Налийте у чайник 600 мілілітрів води та 200 мілілітрів оцту. Доведіть до кипіння, залиште на ніч. Вранці злийте розчин, залийте чисту воду, закип'ятіть і вилийте. Повторіть цей процес ще двічі, щоб позбутися запаху оцту.

Регулярне миття корпусу, щомісячне очищення від накипу й правильне полоскання допоможуть вашому чайнику служити роками. І не важливо, електричний він чи звичайний – головне, щоб блищав не лише зовні, а й був справді чистим усередині.

Як вимити кухню до блиску?