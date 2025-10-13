Фахівці KitchenAid пояснили, що для підтримки ідеального стану побутового приладу важливий щоденний догляд, а не лише періодичне кип'ятіння з кислотою, передає 24 Канал.
Як безпечно мити чайник зовні?
Фахівці радять цікавий лайфхак:
- Нанесіть трохи зубної пасти на стару зубну щітку.
- Обережно потріть корпус чайника, особливо в місцях стиків і біля ручки.
- Змийте залишки вологою ганчіркою, а потім відполіруйте мікрофіброю.
Як альтернатива, рекомендують використовувати мийний засіб для посуду – просто нанесіть його на губку, протріть поверхню, а потім кілька разів витріть вологою тканиною.
Засіб, який відчистить до блиску ваш чайник / Фото Unsplash
Як видалити накип без лимонної кислоти?
Як зазначають у Morphy Richards, частота чищення залежить від жорсткості води.
- Якщо вода середньої жорсткості – достатньо очищення раз на три місяці.
- Якщо ж у вашому регіоні вода жорстка – чистити слід щонайменше раз на 30 днів.
Експерти радять не користуватися лимонною кислотою, а замінити її оцтом – більш ефективним і безпечним засобом:
- Налийте у чайник 600 мілілітрів води та 200 мілілітрів оцту.
- Доведіть до кипіння, залиште на ніч.
- Вранці злийте розчин, залийте чисту воду, закип'ятіть і вилийте.
- Повторіть цей процес ще двічі, щоб позбутися запаху оцту.
Регулярне миття корпусу, щомісячне очищення від накипу й правильне полоскання допоможуть вашому чайнику служити роками. І не важливо, електричний він чи звичайний – головне, щоб блищав не лише зовні, а й був справді чистим усередині.
Як вимити кухню до блиску?
Для ефективного прибирання кухні почніть з сухого прибирання, використовуйте мікрофіброві ганчірки й дотримуйтеся напрямку згори донизу.
Важливо виконувати миття у два етапи: спершу мийним засобом, потім чистою водою, і витирати поверхні насухо для уникнення розводів.