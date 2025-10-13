Як уникнути псування горіхів – розповіли у блозі Martha Stewart, передає 24 Канал.

Дивіться також Не лимонна кислота, і не сода: неочевидний засіб, який відчистить до блиску ваш чайник

Як правильно зберігати горіхи?

Зберігайте горіхи у герметичних контейнерах, щоб мінімізувати контакт з повітрям. Уникайте вологи, тепла та світла – ці чинники стимулюють розвиток плісняви й псування. Тримайте горіхи подалі від продуктів із сильним запахом (наприклад, цибулі або часнику), бо горіхи легко вбирають чужі аромати.

Експерти California Walnuts підкреслюють, що повітря, світло та тепло – це основні "вороги" горіхів. Адже вони пришвидшують процес окислення жирів. Таким чином, гарною ідеєю було б зберігання горіхів у холодильнику чи морозилці.

У холодильнику термін зберігання горіхів може сягати 4 – 6 місяців.

У морозилці – до року і більше, за умови герметичного упакування.



Як та де зберігати горіхи / Фото Unsplash

Як розпізнати псування?

Смак або запах гіркнуть або нагадують "масло чи фарбу".

Текстура зм'якшується – втрачається хрускіт.

З'являються плями чи зеленуваті відтінки.

Як швидко почистити волоські горіхи?