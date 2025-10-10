Українська блогерка Ольга Шаєвська поділилася у тіктоці простим способом, який дозволяє очистити навіть кілограм горіхів всього за кілька хвилин, передає 24 Канал.

Як швидко очистити волоські горіхи?

Усе, що потрібно – це каструля з водою та трохи часу.

Налийте воду в каструлю й доведіть до кипіння. Промийте горіхи й занурте їх у киплячу воду. Варіть приблизно 3 хвилини (для старіших плодів – до 10 – 15 хвилин). Вийміть горіхи та занурте в холодну воду.

Після такого контрасту шкаралупа розм'якшується і легко знімається навіть пальцями – без молотка чи горіхокола.



Як почистити волоські горіхи / Фото Unsplash

Які існують альтернативні способи?

Як пише The Spruce Eats, якщо не хочете варити, спробуйте інші хитрощі:

Морозилка: залиште горіхи на кілька годин, після чого шкаралупа стане крихкою.

залиште горіхи на кілька годин, після чого шкаралупа стане крихкою. Духовка: запікайте плоди 20 хвилин – тепло також допоможе розкрити шкаралупу.

Для розколювання підійдуть горіхокол, прес для часнику або навіть молоток для відбивних.

Не викидайте шкаралупу! Після чищення не поспішайте позбавлятися залишків. Горіхова шкаралупа – цінне органічне добриво, яке чудово підходить для саду й городу. Завдяки цьому простому лайфхаку можна перетворити рутинне чищення горіхів на швидкий і навіть приємний процес.

Як сушити очищені волоські горіхи в духовці?