Украинский блогер Ольга Шаевская поделилась в тиктоке простым способом, который позволяет очистить даже килограмм орехов всего за несколько минут, передает 24 Канал.

Смотрите также Роковая ошибка, которая испортит все: эксперты назвали пятна, которые нельзя стирать горячей водой

Как быстро очистить грецкие орехи?

Все, что нужно – это кастрюля с водой и немного времени.

  1. Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения.
  2. Промойте орехи и погрузите их в кипящую воду.
  3. Варите примерно 3 минуты (для более старых плодов – до 10 – 15 минут).
  4. Выньте орехи и окуните в холодную воду.

После такого контраста скорлупа размягчается и легко снимается даже пальцами – без молотка или орехокола.


Как почистить грецкие орехи / Фото Unsplash

Какие существуют альтернативные способы?

Как пишет The Spruce Eats, если не хотите варить, попробуйте другие хитрости:

  • Морозилка: оставьте орехи на несколько часов, после чего скорлупа станет хрупкой.
  • Духовка: запекайте плоды 20 минут – тепло также поможет раскрыть скорлупу.

Для раскалывания подойдут орехокол, пресс для чеснока или даже молоток для отбивных.

Не выбрасывайте скорлупу! После чистки не спешите избавляться от остатков. Ореховая скорлупа – ценное органическое удобрение, которое прекрасно подходит для сада и огорода. Благодаря этому простому лайфхаку можно превратить рутинную чистку орехов в быстрый и даже приятный процесс.

Как сушить очищенные грецкие орехи в духовке?

  • Поместите грецкие орехи в духовку и оставьте на 15 – 25 минут при 50 градусах. Оставьте дверцу приоткрытой для проветривания.
  • По истечении этого времени дайте орехам остыть, а затем переложите их в окончательную упаковку.