24 Канал пообщался с представителями крупнейших в Украине сетей магазинов, где продают электронику, бытовую технику и товары для дома. Они ответили, возможен ли дефицит какой-то продукции, если начнется блэкаут и люди бросятся покупать все.

Будет ли дефицит в случае блэкаута?

Вячеслав Склонный, коммерческий директор "Фокстрот", советует приобрести необходимые устройства уже сейчас, пока есть широкий выбор у большинства ритейлеров и цены остаются на текущем уровне.

Он говорит, что остатки на складах магазина обновляются каждый час. В ближайшее время ожидается прибытие станций не только из числа топ-брендов (ECOFLOW, BLUETTI, ANKER), а также резервных, проверенных качеством и временем брендов CHOETECH, PECRON, ENERGIZER. Кроме того, "Фокстрот" размещает заказы на следующие периоды, чтобы удовлетворить спрос в течение ближайших месяцев.

В случае полного или частичного блэкаута имеющихся запасов зарядных станций может хватить лишь для 2 – 3% населения. Если спрос резко возрастет, товар может быть распродан в течение 1 – 2 дней. И, конечно, цены могут вырасти в 2 – 2,5 раза, как мы это видели в 2022 и 2023 годах,

– объяснил Склонный.

По его словам, ситуацию осложняет то, что дефицит зарядных станций наблюдается не только в Украине, но и в Европе – склады поставщиков опустошены.

Частично удовлетворить будущий спрос (примерно 10% от общей потребности) помогут новые партии, которые ожидаются только в январе – марте 2026 года – преимущественно из Китая.

Относительно павербанков, то ситуация пока остается стабильной. Это более доступная категория товара, и запасов хватает во всех крупных сетях, в частности в "Фокстрот".

Также большинство поставщиков обеспечили свои остатки на сезон, заказав партии еще летом. "Фокстрот" тоже получил очень большую партию павербанков ХО по очень интересным первым ценам, и стабильно пополняет остатки в брендах, с которыми давно работает: PROOVE, GELIUS, COLORWAY и др.

Склонный отмечает, что для обеспечения наличия в больших емкостях в ассортимент магазина добавили павербанки CHOETECH на 30000 – 50000 мАч. Их очень быстро распродают, поэтому он советует приобрести, пока они доступны на сайте и в магазинах, а также пока на значительное количество действует промоцена.

Какие товары надо купить заранее?

Склонный говорит, что базовый набор для семьи должен охватывать следующие позиции:

павербанк – минимум по одному на человека 20 – 30 000 мАч (примерно 74 – 111 Ватт-часов), PD 20 – 30 Вт. (для зарядки ноутбуков – выбирайте на 65-100 Вт);

– минимум по одному на человека 20 – 30 000 мАч (примерно 74 – 111 Ватт-часов), PD 20 – 30 Вт. (для зарядки ноутбуков – выбирайте на 65-100 Вт); качественный зарядный блок – USB-C PD 25 – 65 Вт (для ноутбуков желательно 65 – 100 Вт), на 2 – 3 разъема USB и USB-C.

– USB-C PD 25 – 65 Вт (для ноутбуков желательно 65 – 100 Вт), на 2 – 3 разъема USB и USB-C. кабели к смартфонам USB-C, Lightning 30 – 100 Вт (1 – 2 м);

USB-C, Lightning 30 – 100 Вт (1 – 2 м); интернет во время отключений – USB – DC 12 В (штекер 5,5×2,1/5,5×2,5 мм) от павербанка станции или ИБП DC-выходом 12 – 13,6 В.

– USB – DC 12 В (штекер 5,5×2,1/5,5×2,5 мм) от павербанка станции или ИБП DC-выходом 12 – 13,6 В. портативная зарядная станция – для квартиры – 1,0 – 1,2 кВт-ч; для частного дома от 1,5 – 2,0 кВт-ч.

– для квартиры – 1,0 – 1,2 кВт-ч; для частного дома от 1,5 – 2,0 кВт-ч. LED-лампы или LED ленты, которые экономные и универсальные, работают от павербанков или батареек;

или LED ленты, которые экономные и универсальные, работают от павербанков или батареек; дополнительная батарея к зарядной станции: тем пользователям, которые приобрели станции 3 года назад, надо их проверить: возможно, нужна дополнительная батарея или обновление самой станции. Как и любые устройства с аккумулятором, станции со временем теряют емкость и после трех лет потенциальный запас может быть на уровне 80%.

Важно!!! Устанавливать зарядную станцию необходимо только с помощью квалифицированного сертифицированного электрика. Следует выключать из розеток ненужные приборы во время работы станции – во избежание расхода энергии. Для базового обеспечения квартиры достаточно станции на 2000 – 2500 Ватт-часов, для полного покрытия – более 4000 Ватт-часов.

Максим Незвиецкий, директор по маркетингу сети мультимаркетов "Аврора" тоже перечислил товары, которыми следует запастись на случай перебоев со светом и теплом.

Среди них:

аккумуляторные LED лампы для света в доме;

LED фонарик на голову для комфортного и безопасного передвижения в темное время суток;

горелка газовая туристическая для возможности приготовить еду, чай / кофе;

зарядные устройства Power Bank чтобы оставаться на связи;

теплые носки;

флисовый плед для комфортного пребывания дома;

свечи/спички на случай очень длительных отключений электроэнергии.

У "Розетке" говорят, что обычно первыми люди раскупают павербанки, фонари, батарейки, газовые горелки, термобелье и теплые вещи в целом.

Если позаботиться об этих вещах заранее, можно избежать ажиотажа и найти именно те модели, которые вам подходят.