Как организовать пространство, не загромождая жилье, рассказали дизайнеры Ольга Дуквен и Севара Арипходжаева в комментарии Village, передает 24 Канал.

Смотрите также Мужчина поднял старый линолеум – и нашел под ним уникальную вещь

Как хранить вещи в маленькой квартире?

Начните с ревизии

Прежде всего, стоит определить, что именно вы хотите хранить.

Возьмите лист бумаги и запишите все категории вещей – обувь, одежда, посуда, книги. Когда вы увидите количество на бумаге, станет понятно, сколько места нужно,

– посоветовала Ольга.

Организуйте гардеробную грамотно

The Spruce пишет: прежде чем ставить шкаф, подумайте, как вам удобно хранить вещи. Используйте выдвижные ящики, брючницы, модули с карманами. Для шарфов, галстуков и сумок – крючки или выдвижные полки. Если шкаф доходит до потолка – установите подъемный механизм для вешалок.

Используйте пространство под кроватью и за диваном

Подъемная кровать или подиум – это идеальный вариант для хранения чемоданов, сезонной одежды или спортивного снаряжения. Также можно сделать выдвижную нишу за диваном – там удобно держать вещи, которые не используются ежедневно.



Как хранить вещи, если в квартире мало места / Фото Rozetka

Умная мебель

Журнальные столики с ящиками, пуфы с внутренним отсеком или корзины-столики помогут спрятать книги, пледы или мелочи.

Что известно о правиле 1-3-5?