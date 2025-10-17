Як організувати простір, не захаращуючи житло, розповіли дизайнерки Ольга Дуквен і Севара Аріпходжаєва у коментарі Village, передає 24 Канал.
Як зберігати речі у маленькій квартирі?
- Почніть із ревізії
Перш за все, варто визначити, що саме ви хочете зберігати.
Візьміть аркуш паперу і запишіть усі категорії речей – взуття, одяг, посуд, книги. Коли ви побачите кількість на папері, стане зрозуміло, скільки місця потрібно,
– порадила Ольга.
- Організуйте гардеробну грамотно
The Spruce пише: перш ніж ставити шафу, подумайте, як вам зручно зберігати речі. Використовуйте висувні ящики, брючниці, модулі з кишенями. Для шарфів, краваток і сумок – гачки або висувні полиці. Якщо шафа доходить до стелі – встановіть підйомний механізм для вішалок.
- Використовуйте простір під ліжком і за диваном
Підйомне ліжко або подіум – це ідеальний варіант для зберігання валіз, сезонного одягу чи спортивного спорядження. Також можна зробити висувну нішу за диваном – там зручно тримати речі, які не використовуються щодня.
Як зберігати речі, якщо в квартирі мало місця / Фото Rozetka
- Розумні меблі
Журнальні столики з ящиками, пуфи з внутрішнім відсіком або корзини-столики допоможуть сховати книги, пледи чи дрібниці.
Що відомо про правило 1-3-5?
- Раніше ми розповідали про правило 1-3-5, яке допомагає організувати простір для ідеальної оселі. Експерти пояснили, що спочатку треба визначити головні завдання, а після – розділити їх за категоріями.
- Так, спочатку необхідно виконати одне складне завдання, а після – простіші. Правило 1-3-5 допоможе розібрати безлад, покращує продуктивність та дозволяє організувати ідеальний простір у домі.