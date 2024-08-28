Найчастіше це правило можна почути від менеджерів, які навчають, як правильно виконувати завдання на роботі. Однак його можна застосувати й для того, щоб організувати затишний простір і зробити оселю власної мрії.

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Що таке правило 1-3-5

Експертка у сфері організації простору Мері Корнетта розповіла, що часто чує від друзів, знайомих і клієнтів про безлад в оселях, і як він впливає на продуктивність у роботі. Саме тому організація будинку – це не лише про досконалість, а й про систему звичок та ефективне розставляння пріоритетів.

Так, правило 1-3-5 є усталеним секретом продуктивності, який часто використовують в організації робочих процесів, однак його можна застосувати й для оформлення дому. Правило 1-3-5 полягає у тому, що спочатку треба виконати одне велике завдання, яке потребує максимум енергії. Після цього треба попрацювати над трьома середніми завданнями, а наостанок – доробити 5 невеликих завдань, які потребують найменше часу й концентрації.

Кажуть, що виконання ваших завдань у структурі 1-3-5 є ключем до успішних і продуктивних днів більшості людей. Одне велике завдання рухає стрілку вперед у піковий час дня, три середні завдання виконати легше після виконання першого, а п'ять маленьких завдань швидко викреслюють зі списку, коли рівень енергії починає падати,

– пояснила Корнетта.

Як застосувати правило 1-3-5 до організації будинку

Правило 1-3-5 буде ефективним, якщо його застосовувати й для організації простору у домі. Так, спочатку треба визначити пріоритети, адже, до прикладу, якщо постійно губляться ключі, є купа розкиданих документів, а до того ж треба перетворити стару кімнату на нову дитячу, то кожен господар самостійно визначає, що є складним завданням, а що – простим. Коли пріоритети визначені, то справи не будуть постійно відкладатися на "завтра", а оселя почне перетворюватися на омріяну завдяки поступовим крокам.



Правило 1-3-5 для організації простору в оселі / Фото Freepik

Важливо враховувати, що складні завдання можуть виявитися простими, й навпаки. Однак, чим більше людина буде організованою, тим швидше домівка ставатиме затишною та ідеальною.

Застосовувати правило 1-3-5 можна й до прибирання, адже у такому випадку безлад не буде утворюватися у майбутньому. Мері Корнетта пропонує почати з наступного алгоритму дій:

Одне велике завдання – сортування, прибирання й реорганізація комори,

Три середніх завдання – викинути старі косметичні засоби й непотрібні речі, облаштувати зони для речей щоденного ужитку та розібратися з документацією.

П'ять маленьких завдань – прибрати сміття з сумки чи рюкзака, розібрати купу рушників, яка утворилася у ванній кімнаті, почистити підставку для посуду, прибрати розкидані на підлозі іграшки, облаштувати простір для спецій.

Експертка наголошує, що такі прості дії допомагають організувати простір. З часом такий алгоритм стане звичкою, а у домі – не буде утворюватися безлад, адже буде чітка система дій.



Найлегші завдання в організації треба виконувати останніми / Фото Freepik

Якщо ж треба розібрати велику кімнату, наприклад, старий гараж, у якому купа речей, кожна з яких "буде у пригоді колись", то правило 1-3-5 краще розділити на кілька днів. До прикладу, навести лад і організувати простір можна, якщо:

Одне велике завдання – витягти вміст половини гаража та розсортувати його за категоріями (наприклад, інструменти, сад, спортивне обладнання тощо).

Три середніх завдання – оглянути речі й визначити, що можна викинути, віддати на благодійність чи залишити, адже ці речі знадобляться у майбутньому.

П'ять маленьких завдань – вологою ганчіркою витерти полиці, винести сміття, прибрати підлогу, промаркувати контейнери для зберігання речей й за потреби – оновити їх, якщо вони пошкодженні.

Загалом, це правило здається доволі простим, однак насправді – воно дуже ефективне. Система 1-3-5 дозволить організувати простір, позбутися сміття та непотребу, а також – це великий крок до затишної оселі своєї мрії.