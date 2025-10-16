В июне пользователь Reddit опубликовал пост, в котором рассказал о неожиданной находке у себя дома. Мужчина обнаружил целую коллекцию газет 1950-х годов, спрятанных под старым напольным покрытием, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Что известно о находке под старым линолеумом?

На фото, опубликованных в заметке, видно пожелтевшие страницы газет с теперь уже винтажной рекламой. Среди них – объявления кинотеатра Wylie Theatre, который в 1950-х годах показывал фильмы Dear Brat, The Dakota Kid, Francis Goes to the Races и Target Unknown. В публикации также была реклама услуг по декорированию дома от Sherwin-Williams и буклет продуктового магазина Whiteway Grocery & Market, который в рекламе называл себя "самым быстрорастущим продуктовым магазином города Вайли".

Наряду с разделами о кино и покупках одна из фотографий показывает политическую карикатуру, касающуюся инфляции, заработных плат и государственных расходов. Она напоминает, что экономические опасения прошлых десятилетий удивительно похожи на современные.

Что было под старым линолеумом: смотрите фото

Под постом появилось немало комментариев от пользователей:

Это так круто, что можно найти во время ремонта.

Я бы это вставил в рамку и повесил – замечательная тема для разговоров!

Мне всегда нравились эти местные газеты, где пишут, кто куда уехал и кто приехал в гости.

Вау! Какого года эти газеты? Так интересно читать и видеть тогдашние цены.

Глядя на эти истории, кажется, некоторые вещи не меняются – разве что цены.

Единственное, что я понял – мы уже как минимум 75 лет жалуемся на государственные расходы и инфляцию.

