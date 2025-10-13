24-летняя Элла Симс заселилась в свой новый дом 15 сентября. Уже через неделю, проверяя пол у входной двери, она наткнулась на что-то, чего точно не ожидала – под покрытием оказалась лужа воды, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Что Элла из Британии нашла под полом нового дома?

Сначала девушка не слишком переживала, ее предупреждали, что в доме есть проблемы с влажностью.

Но когда из-под пола начали вылетать мухи, я немного испугалась. Мне даже показалось, что под лестницей может быть место преступления или мертвое животное,

– призналась Элла.

В видео на TikTok, которое просмотрели более 800 тысяч раз, Элла показала, как она вместе с другом снимает прогнивший пол и находит темную лужу воды под ним.

Некоторые пользователи соцсетей предположили, что это может быть старое угольное хранилище или подвальное помещение, которое когда-то закрыли. Точное происхождение "бассейна" пока неизвестно.

Обратите внимание! По словам специалистов по исторической архитектуре, многие дома викторианской и эдвардианской эпох возводили с подземными шахтами для хранения угля. Если их не использовать и не обслуживать, они со временем могут затапливаться.

Пользователи активно оставляют комментарии под сообщением Эллы. Они пишут о том, что у девушки теперь есть свой "бассейн" и "дыра в бездну". Некоторые советуют Симс немедленно переехать.

Несмотря на странную находку, Элла не собирается убегать из дома.

В первую очередь я хочу избавиться от мух – их буквально сотни. Но это не единственная проблема: нужно еще менять потолки и бороться с тараканами. Однако я не собираюсь выезжать, как советуют некоторые,

– сказала девушка.

