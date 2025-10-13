24-річна Елла Сімс заселилася до свого нового будинку 15 вересня. Уже за тиждень, перевіряючи підлогу біля вхідних дверей, вона натрапила на щось, чого точно не чекала – під покриттям виявилася калюжа води, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.
Дивіться також Пара з Чикаго перетворила фасад будинку на справжнє страховисько
Що Елла з Британії знайшла під підлогою нового дому?
Спочатку дівчина не надто переживала. Її попереджали, що в будинку є проблеми з вологістю.
Але коли з-під підлоги почали вилітати мухи, я трохи злякалася. Мені навіть здалося, що під сходами може бути місце злочину або мертва тварина,
– зізналася Елла.
У відео на TikTok, яке переглянули понад 800 тисяч разів, Елла показала, як вона разом із другом знімає прогнилу підлогу й знаходить темну калюжу води під нею.
Що знайшла Елла під підлогою: дивіться відео
Деякі користувачі соцмереж припустили, що це може бути старе вугільне сховище або підвальне приміщення, яке колись закрили. Точне походження "басейну" поки невідоме.
Зверніть увагу! За словами фахівців з історичної архітектури, багато будинків вікторіанської та едвардіанської епох зводили з підземними шахтами для зберігання вугілля. Якщо їх не використовувати й не обслуговувати, вони з часом можуть затоплюватися.
Користувачі активно залишають коментарі під дописом Елли. Вони пишуть про те, що у дівчини тепер є свій "басейн" та "діра в безодню". Дехто радить Сімс негайно переїхати.
Попри дивну знахідку, Елла не збирається тікати з дому.
Найперше я хочу позбутися мух – їх буквально сотні. Але це не єдина проблема: потрібно ще міняти стелі й боротися з тарганами. Проте я не збираюся виїжджати, як радять деякі,
– сказала дівчина.
Киянка натрапила на "сюрприз" під підлогою у себе вдома
Жителька "хрущовки" під час ремонту у своїй квартирі зняла плитку на підлозі й побачила під нею глибоку тріщину в бетоні. У коментарях до допису киянки люди ділилися схожими історіями: хтось знаходив двері на чужий балкон, хтось – трубу, що просто виходила на вулицю, або навіть пісок під штукатуркою замість стіни.