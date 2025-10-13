24-річна Елла Сімс заселилася до свого нового будинку 15 вересня. Уже за тиждень, перевіряючи підлогу біля вхідних дверей, вона натрапила на щось, чого точно не чекала – під покриттям виявилася калюжа води, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Що Елла з Британії знайшла під підлогою нового дому?

Спочатку дівчина не надто переживала. Її попереджали, що в будинку є проблеми з вологістю.

Але коли з-під підлоги почали вилітати мухи, я трохи злякалася. Мені навіть здалося, що під сходами може бути місце злочину або мертва тварина,

– зізналася Елла.

У відео на TikTok, яке переглянули понад 800 тисяч разів, Елла показала, як вона разом із другом знімає прогнилу підлогу й знаходить темну калюжу води під нею.

Що знайшла Елла під підлогою: дивіться відео

Деякі користувачі соцмереж припустили, що це може бути старе вугільне сховище або підвальне приміщення, яке колись закрили. Точне походження "басейну" поки невідоме.

Зверніть увагу! За словами фахівців з історичної архітектури, багато будинків вікторіанської та едвардіанської епох зводили з підземними шахтами для зберігання вугілля. Якщо їх не використовувати й не обслуговувати, вони з часом можуть затоплюватися.

Користувачі активно залишають коментарі під дописом Елли. Вони пишуть про те, що у дівчини тепер є свій "басейн" та "діра в безодню". Дехто радить Сімс негайно переїхати.

Попри дивну знахідку, Елла не збирається тікати з дому.

Найперше я хочу позбутися мух – їх буквально сотні. Але це не єдина проблема: потрібно ще міняти стелі й боротися з тарганами. Проте я не збираюся виїжджати, як радять деякі,

– сказала дівчина.

Киянка натрапила на "сюрприз" під підлогою у себе вдома

Жителька "хрущовки" під час ремонту у своїй квартирі зняла плитку на підлозі й побачила під нею глибоку тріщину в бетоні. У коментарях до допису киянки люди ділилися схожими історіями: хтось знаходив двері на чужий балкон, хтось – трубу, що просто виходила на вулицю, або навіть пісок під штукатуркою замість стіни.