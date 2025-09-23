Як пише 24 Канал з посиланням на користувачку Threads @divsavis, жінка, роблячи ремонт у хрущівці, під час зняття плитки натрапила на незвичайну знахідку. Що це було, розповідаємо далі.

До теми Таємниче "сховище": чоловік зробив випадкове відкриття на подвір'ї

Який сюрприз знайшла жінка у "хрущовці"?

Як поділилась користувачка Threads у своєму дописі, під час ремонту у квартирі в "хрущовці", що розташована у Києві, під плиткою на підлозі вона виявила справжню тріщину.

Кам'яна підлога, що була прихована під плиткою, мала велику западину, що нагадує яму.

Сюрпрайз під плиткою. Тепер я зрозуміла чому квартири в "хрущовках" такі дешеві незалежно від розташування…,

– написала жінка.

Як виглядає підлога: дивіться фото

У коментарях на її знахідку відгукнулося багато людей. Кілька користувачів навіть поділились власними історіями про подібні відкриття.

"Ми якось на балконі ремонт робили, і під старими шпалерами знайшли двері, які вели на балкон сусідів", "У нас у квартирі, над вікном під шпалерами, була труба забита тряпками. Коли тряпки вийняли, то побачили що труба просто виходить на вулицю. Що це за система кондиціювання ми так і не зрозуміли. Ну і трошки прозріли, коли намагалися продовбати в стіні дірку для нової розетки, а стіни немає, бо під шаром шпалер та штукатурки був пісок. Пісок і тряпки", "Теж "хрущовка", і теж така фігня, мені і досі страшно ставити важкі меблі. На додачу виявилося, що між стінами до сусідів зазори по 10 сантиметрів", – писали люди.

Що таке "хрущовки"?

Як пише інформаційне агентство "Великий Київ", побудовані у середині минулого століття "хрущовки" й донині залишаються чи не найбільш поширеним варіантом житла.

Однак свого часу їх зводили як швидке рішення для подолання повоєнної житлової кризи. Найдешевший і найшвидший варіант полягав у тому, щоб споруджувати будинки з чогось, що за розміром більше, ніж цегла, тож “хрущовки” будували з панелей, які потім на місці будівництва складали докупи, як дитячий конструктор.

У результаті міста заполонили майже однакові будинки, що були розбиті на маленькі квартири, адже щоб забезпечити масовість зведення будинків, економили на всьому.

Так, стелю опустили зі сталінських 3,2 метрів до 2,5 метрів, а якщо раніше житлова площа двокімнатної квартири становила близько 40 метрів, тоді її врізали наполовину, роблячи прохідні кімнати нормою.

Які проблеми мають "хрущовки"?

Через масову економію “хрущовки” важко назвати житлом високої якості.

Зокрема, квартири у таких будинках часто мають проблеми з шумоізоляцією та підлоговим покриттям.

Однак, на щастя, сьогоднішні технології та сучасні матеріали дозволяють перетворити на затишне та комфортне житло навіть ці приміщення.