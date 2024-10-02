Виявляється, паркет в "хрущовках" стелили не заради краси, а скоріше через безвихідь. Про це повідомляє OBOZ.UA.

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Чому у "хрущовках" масово стелили паркет-"ялинку"

Паркетне покриття було характерною деталлю чи не кожної "хрущовки" в СРСР. Однак, дошки укладали не тому, що це було якісно, а скоріше через те, що не було іншого виходу.

Довідка. "Хрущовка" – зазвичай п'ятиповерхові панельні та цегляні будинки без технічного поверху, ліфта й сміттєпроводу, що почали масово споруджуватися в СРСР у 1957 – 1985 роках під час правління Микити Хрущова, за що й отримали в народі його ім'я.

Найбільше квартир з паркетом будували за часів Сталіна та Хрущова. Цікаво, що найчастіше дощечки вкладали "ялинкою", але про якість можна було мріяти.

Річ у тім, що "хрущовки" будували масово й у стислі терміни, а паркет з дешевої деревини був ідеальним варіантом для підлоги, адже сировина була доступною. Часто дощечки для такого паркету виготовляли виробничих відходів, які лише мали вигляд "деревини". Крім того, така "паркетна підлога" швидко псувалася, тому власники квартир вже за кілька років змушені були робити ремонт і класти нову підлогу.

Лінолеуми ж почали стелити пізніше, оскільки виробництво такого покриття було не таким масштабним, щоб встигати за темпами радянського будівництва.

Чи можна реставрувати радянський паркет

Нині у старих "хрущовках" рідко можна зустріти старий паркет-"ялинку", але не неможливо. Звісно, час залишив свій відбиток і без того на не дуже якісній підлозі, однак ситуацію можна врятувати.

Насправді, навіть покриття у жахливому стані можна відреставрувати. Найкраще – звернутися до фахівців, які професійно відновлять підлогу та продовжать її життя.

Загалом, реставрація радянського паркету включає наступні етапи:

шліфування,

ремонт дощечок,

покриття ремонтною смолою,

шпаклювання,

покриття лаком та гелем.

Який вигляд має радянський паркет після реставрації: дивіться відео

Щоправда, радянський паркет зараз рідко відновлюють. Більшість власників квартир відразу вирішують замінити стару підлогу на нову та з якісних матеріалів.