Як пише Newsweek, зображення житла опублікував його власник на ім’я Віссе. Як чоловік змінив закинуту фабрику на стильне помешкання, розповідаємо далі.

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Як чоловік перетворив фабрику на гарну квартиру

Житло Віссе розташоване у будівлі старої фабрики електроніки Philips. Зараз приміщення використовується для квартир та офісів.

Мансардна квартира має площу близько 80 квадратних метрів та висоту стелі 4,5 метра. Приміщення має відкрите планування, що передбачає зону для вітальні з диваном, кухню з обіднім столом, а також сходи, що ведуть до спального місця на мезоніні.

Відзначивши, що жити на переобладнаній фабриці на 100 відсотків безпечне, Віссе сказав, що в приміщенні було зроблено багато ремонтних робіт.

Як виглядає житло чоловіка: дивіться відео

В основному йдеться про ремонт стін, підлоги та будівництво мезоніну, який я спроєктував сам,

– зазначив він, додавши, що його улюблені частини простору – це величезні вікна та висока стеля.

За словами власника, ремонт квартири досі триває, і він хоче зробити її більш енергоефективною, утепливши вікна, а також додати бібліотеку чи куточок для читання.

Користувачі соцмереж були вражені переобладнанням мансарди. "Це виглядає як чудовий житловий простір. Добре сконструйований і відкритий", "Це мрія, чесно", "Це схоже на одне з тих місць, які ви бачите у фільмах і телешоу і думаєте: "Так, але насправді ніхто не живе в такому місці"".