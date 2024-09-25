Як повідомляє People, на початку року компанія оновлювала реквізити, тож подружжя вирішило придбати один зі старих будиночків, виставлених на продаж. Як він виглядає та як родина його змінює, розповідаємо далі.

До теми Жінка, що обожнює русалок та дайвінг, перетворила свій дім на підводний рай

Як пара відновлює старий будинок Disney

Подружня пара, яка багато років прожила у фургоні, миттєво захопилася ідеєю відремонтувати будиночок, який колись належав Disney.

Коли діснеївські котеджі з’явилися у продажі, вони одразу викликали наш інтерес, попри свій вік і ​​те, що вони використовувалися як готель. Ми з самого початку знали, що це буде непросто, але це проєкт, втілити який для нас було комфортніше, ніж просто купити старий дім,

– ділиться Грейс.

Пара придбала повністю вмебльований дім з однією спальнею та однією ванною кімнатою площею близько 46 квадратних метрів всього за 49 900 доларів (приблизно 2 мільйони гривень). Для Грейс, яка часто відвідувала подібні хатинки під час сімейних поїздок до Walt Disney World в дитинстві, ця покупка мала особливе значення.

Як пара змінює будинок: дивіться відео

Тепер разом з чоловіком вона реставрує помешкання і показує прогрес у соцмережах.

Так, парі довелося розібратися з вентиляцією, трубами та загальною електричною системою у будинку, змінити двері, а також додати місця для зберігання речей. Вони також перефарбували кухонні шафи, щоб додати простору колориту.

Однак попри всі труднощі, з якими вони стикаються, родина залишається задоволеною, адже серед іншого знаходить у приміщенні справжні скарби, як-от оригінальні меблі чи раритетний телефон та дозатор для мила у душі.

Крім того, пара прагне зберегти якомога більше старих компонентів будинку, зокрема оригінальні карнизи для штор, каркас ліжка, стільці та більшість дерев’яних панелей на стінах.

Подружжя каже, що хоч деякі меблі та освітлення можуть змінитися, але загальна атмосфера казкового світу Disney для них залишається пріоритетною, тож вони зроблять усе, аби зберегти її.