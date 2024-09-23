Як пише The Sun, 45-річна Б’янка Спруїт витратила останні вісім років на декорування свого житла у морському стилі. Як у результаті виглядає її дім, розповідаємо далі.

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Як жінка перетворила свій дім на справжнє житло русалки

Пристрасть Б'янки почалася після того, як вона вперше спробувала підводне плавання під час відпустки. Вона каже, що миттєво відчула себе у воді як вдома.

З того моменту жінка пройшла курс з дайвінгу та навіть стала сама інструкторкою. Однак, оскільки часто пірнати британка не має змоги, вона вирішила додати морської тематики своєму дому.

Перетворення мого дому на морський рай означає, що я можу відчути спокій і красу підводного світу, не пірнаючи,

– каже Б'янка.

Кілька років вона разом з чоловіком втілювала свою концепцію у життя.

Як виглядає дім жінки / Фото Bianca Spruit

Оскільки мій чоловік столяр, він взяв на себе провідну роль у проєктування будинку та зробив усі роботи по дереву та багато іншого. Ми також найняли електрика та сантехніка, щоб вони подбали про технічні аспекти, коли це було необхідно,

– ділиться жінка.

Коли ж справа дійшла до декору, британка та її чоловік були максимально винахідливими. Б’янка навіть навчилась одному з різновидів вітражного мистецтва, щоб створити власну скляну "хвилю" та скляну підводну сцену.

Крім того, пара модернізувала деякі меблі, як-от комод доньки, додавши до основи шпалери з підводною тематикою та декілька красивих ручок із черепашками.

Водночас одним із найулюбленіших декорів у будинку є фотографії, які жінка робила під час занурень. До прикладу, найбільше вона обожнює полотно у ванній кімнаті, на якому зображений краб на морській зірці.

Я не можу описати щастя та спокій, які приносить мені дайвінг, тому для мене це було більше, ніж домашній проєкт,

– зауважує британка.

Б'янка додає, що тепер її дім приносить їй неймовірно багато щастя щодня, і вона пишається тим, як важко вони з чоловіком працювали, щоб зробити його таким, яким він є сьогодні.

Разом з тим жінка впевнена, що реновації та зміни навряд колись припиняться, оскільки родина хоче продовжувати прикрашати своє помешкання.