Як повідомляє Newsweek, популярний американський блогер побудував такий атракціон у себе вдома. Як виглядають домашні американські гірки хлопця, розповідаємо далі.

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Як хлопець зробив американські гірки вдома

Блогер Дрю Дірксен привернув увагу користувачів інстаграм після того, як опублікував коротке відео, на якому показав, що встановив вдома американські гірки.

Хлопець продемонстрував, як проноситься своїм будинком довгою і звивистою доріжкою, що простягається через перший поверх та виходить назовні, далі продовжуючись через ліс біля будинку Дірксена.

Як виглядає домашня американська гірка: дивіться відео

Доріжка для американських гірок, здається, створена з дерева, а хлопець може пересуватися нею, сидячи на скейтборді з додатковими гачками, які кріпляться до доріжки. Ймовірно, гірка зупиняється в лісі, не віддаляючись надто далеко від дому.

Унікальне доповнення до житла хлопця викликало безліч коментарів.

"Поділіться адресою, я хочу спробувати", "Мені потрібно таке теж", "Почекай, це так круто", – писали люди.