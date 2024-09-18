За попередніми даними, будівлю покинули близько 7 років тому. Про це пише The Mirror.

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Дослідник знайшов унікальну будівлю в Азії

30-річний Бен Стівенс із Кембриджширу подорожував Азією, коли почув історію про унікальну покинуту будівлю, яка називається "мотелем кохання". Він розташований усього за 2 години їзди від Токіо.

Дослідник і фотограф не міг встояти перед нагодою подивитися неймовірний інтер'єр, тому відразу поїхав шукати покинутий мотель. За словами місцевих, будівлю ніхто не використовує близько 7 років тому через пожежу. Що найцікавіше, вогонь повністю знищив усе на першому поверсі, однак другий поверх – в ідеальному стані.

Так, у "мотелі кохання", призначеному для туристів, є чимало тематичних кімнат. Бен Стівенс знайшов кімнату, схожу на боксерський ринг, інша – на ярмарок. Серед незвичайних кімнат було навіть Playboy-казино.

Унікальна покинута будівля неподалік Токіо / Фото Бена Стівенсона

Це було досить несподівано, наскільки добре збереглися кімнати. Дуже круто це бачити, тому що весь перший поверх готелю повністю згорів від пожежі, а кімнати на верхньому поверсі були повністю цілими,

– дивувався Бен.

Після того, як дослідник і фотограф опублікував світлини у мережі, користувачі були у повному захваті. Багато хто з них не розуміє, як можна було покинути таку розкішну будівлю, а інші із захопленням чекають, коли у мотелю з'явиться новий власник.