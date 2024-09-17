Що вдалося знайти у секретному приміщенні на горищі та як чоловік відреагував на таке несподіване відкриття, за інформацією The Mirror, розповідаємо далі.

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Як чоловік знайшов таємну кімнату на горищі

Коли власник будинку зазирнув всередину, то побачив тонни коробок, яких не торкалися з 1960-х років. Їхній вміст викликав ще більше запитань, ніж загалом наявність таємної кімнати.

Один із робітників запитав, чи є там кімната. Я поняття не мав. Тож ми розрізали гіпсокартон, і виявили стоси коробок 60-х років. Усі вони були повні! І вони були повні шишок! Одне з найбільших розчарувань у моєму житті,

– поділився чоловік на форумі Reddit.

Він додає, що це не єдине секретне місце, яке він виявив у своєму домі, оскільки близько року тому натрапив на приховану шафу під сходами.

Насправді ми знайшли дві таємні кімнати. Одна була просто під сходами. У ній були іграшки 70-х,

– розповів він.

У коментарях до його допису один з користувачів пояснив ймовірне походження дивних коробок на горищі. "Коли я був молодшим, моя сім'я збирала шишки й зберігала їх на горищі. Ми використовували їх для розпалювання взимку", – написав читач.