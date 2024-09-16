Як жінка перетворила свою стару кухню на стильний дизайнерський простір з мінімальними вкладеннями, розповідаємо далі.

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Як жінка відреставрувала кухню за копійки

З вицвілою фарбою, старими стільницями та без жодного яскравого акценту – кухня Сейді Гловер потребувала оновлення. І жінка зробила це, до того ж з мінімальним бюджетом.

Вона розповідає, що витратила 25 фунтів стерлінгів на нову дерев'яну плиту для стільниці, а також 25 фунтів стерлінгів на фарбу для меблів та ще 30 фунтів стерлінгів на покриття для стін. Також жінка придбала ручки для шаф на Amazon всього за 10 фунтів стерлінгів. Загалом на ремонт вона витратила близько 90 фунтів стерлінгів (орієнтовно 5000 гривень).

Як кухня виглядає після ремонту / Фото Sadie Glover

У результаті нові аксесуари для меблів надали кухні набагато сучаснішого вигляду, свіжа фарба зробила простір світлішим, а світлодіоди під шафами створили відчуття розкоші без переплат.

Крім того, жінка додала кілька кошиків на верхню частину шафи, а також кілька рослин, що зробило кухню не такою бляклою.

Ця кухня все ще має багато недосконалостей. Я б зробила дещо інакше, якби починала з нуля, але я дуже задоволена тим, як все вийшло цього разу,

– ділиться Сейді.

Вона додає, що попри все у кімнаті стало набагато затишніше.

Водночас користувачі соцмереж, з якими жінка поділилась своїм проєктом, вражені трансформацією.

"Це неймовірно", "Виглядає чудово! Мені подобаються полиці, я шукаю для себе щось подібне", "Вау, виглядає чудово, ви молодець", – писали люди.