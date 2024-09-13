Так, одна жінка з Британії переробила мансарду на цілком стильну кімнату для доньки. Як змінилось приміщення, розповідаємо далі.

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Як жінка переробила мансарду на гарну кімнату

Британка Івонн Девідсон приголомшила користувачів соцмереж після того, як продемонструвала, як вона бюджетно переобладнала мансарду на гарну спальню для своєї доньки.

До ремонту балки в кімнаті були чорними та мали дивні білі плями. Вони дуже контрастували з білими стінами та жовтим килимом. Крім того, у приміщенні майже не було меблів.

Однак за допомогою мінімальних оновлень мансарда змінилась до невпізнання. Жінка перефарбувала балки у білий, що миттєво зробило кімнату просторішою, а в’юнкі рослини навколо них додали загальної естетики.



Як змінилась кімната / Фото Yvonne Davidson

Попри те, що більшість стін залишилися білими, Івонн пофарбувала одну сторону кімнати в чудовий блакитний відтінок. А диван, який уже був там, перенесли прямо під велике вікно.

Ми мали обмежений бюджет, тому деякі меблі є вживаними. Ми також лишили частину речей, які були у будинку, коли ми в нього переїхали,

– ділиться британка.

Вона додає, що проєкт ще не повністю завершений, оскільки залишаються деталі, які вони хотіли б змінити. Зокрема, у планах переробити сходи та облаштувати шафи під карнизами, а також оновити килим.

Попри це Івонн та її дочка задоволені бюджетним перетворенням житла і з нетерпінням чекають, коли воно буде остаточно готове.