Цікавою ідеєю оновлення меблів поділилася у мережі редизайнерка Лілія Діденко. Вона поділилася покроковою інструкцією, як можна оновити стіл.

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Трендове оновлення стола

Редизайнерка розповіла, що мала старий круглий стіл, якому вже понад 70 років. Він переходив з покоління у покоління, й час залишив свій відбиток на меблях. Фарба, яка відійшла, тріщини та сколи псували зовнішній вигляд меблів, тому Лілія Діденко вирішила зробити редизайн старих меблів.

Перед початком робіт треба зашліфувати стіл. Однак, якщо стара фарба лущиться й погано тримається, її треба видалити. Після цього усі тріщини треба замазати.

Щоб фарба гарно трималася, а плями минулого згодом не вилізли на поверхню, стіл необхідно покрити праймером. Лише після цього етапу можна покривати меблі новим шаром фарби.

Як підготувати стіл до редизайну: дивіться відео

Коли поверхня стола повністю висохла, можна починати розпис. Так, звичайні тарілки стануть ідеальним трафаретом для імітації посуду, а видруковані склянки, які можна з легкістю перемалювати, доповнять "скатертину".

Після того, як ескіз буде готовий, за допомогою акрилової фарби можна починати розпис. Щоб захистити "скатертину" від пошкоджень, стіл необхідно покрити лаком. Редизайнерка нанесла 4 шари лаку, які підкреслили малюнок.

Доповнити стіл можна маленькими рейками, які добре триматимуться на клеї "Скажена липучка".

Як розмалювати стіл: дивіться відео

Редизайнерка Лілія Діденко наголосила, що цей редизайн подарував старому дідусевому столу нове життя. Разом з тим, вдалося й зберегти спогади про дитинство, про дідуся та про те, як уся сім'я збиралася за родинним столом.