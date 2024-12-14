Як пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home, це не привід засмучуватися, викидати декор та закуповувати новий на чималі суми, адже його можна переробити. Як оновити ялинкові кульки своїми руками, розповідаємо далі.

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Створіть ефект мармуру за допомогою лаку для нігтів

Однією з найкращих бюджетних ідей для редизайну різдвяних прикрас, яка водночас виглядає дорого, є використання лаку для нігтів для створення мармурового ефекту.

Якщо ви хочете змінити колірну гаму свого декору, але не хочете витрачати багато грошей на покупку нових, – це ідеальне рішення. Усе, що потрібно, – миска з водою кімнатної температури, лак для нігтів бажаних кольорів та паличка.

Повільно вилийте лак для нігтів на поверхню води, щоб він не тонув, а потім за допомогою палички помішайте його. Опустіть ваші прикраси у воду, а потім дайте їм висохнути. Після цього можна насолоджуватися фактично новими мармуровими кульками.

Як пофарбувати кульки лаком: дивіться відео

Одягніть прикраси у повітряну кульку

Якщо ви шукаєте рішення для однотонного дизайну, тоді ви можете просто обтягнути свої прикраси повітряними кульками бажаних кольорів.

Потрібно трохи потренуватися, щоб зрозуміти, як розтягнути кульки, не розриваючи, але після кількох спроб буде доволі легко подарувати старим прикрасам нове дихання.

Як зробити редизайн прикрас за допомогою повітряних кульок: дивіться відео

Обмотайте прикраси джгутом

Якщо вам подобаються різдвяні прикраси, натхненні природою, тоді просто обмотайте їх джутовою мотузкою спіральними рухами. це ідеальний спосіб додати у своє Різдво трохи скандинавського стилю.

Як задекорувати прикраси мотузкою: дивіться відео

Усе, що вам буде потрібно для цього, – це пістолет для гарячого клею і додаткова гарна стрічка, на яку потім можна буде повісити свої прикраси.